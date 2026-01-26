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کد مطلب 6731852
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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

چرا باید با گزافه‌گویی رسانه‌های جمهوری آذربایجان برخورد کرد؟

چرا باید با گزافه‌گویی رسانه‌های جمهوری آذربایجان برخورد کرد؟

همزمان با تحرکات تروریستی در ایران، رسانه‌های دولتی جمهوری آذربایجان به حمایت از تروریست‌ها پرداختند.

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