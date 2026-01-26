دریافت 25 MB کد مطلب 6731852 https://mehrnews.com/x3bdML ۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴ کد مطلب 6731852 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴ چرا باید با گزافهگویی رسانههای جمهوری آذربایجان برخورد کرد؟ همزمان با تحرکات تروریستی در ایران، رسانههای دولتی جمهوری آذربایجان به حمایت از تروریستها پرداختند. کپی شد مطالب مرتبط توصیهای دوستانه به دولت ارمنستان: ایران را نرنجانید ۴ نکته مهم درباره تهدیدات ترامپ علیه ایران؛ پاسخ کوبنده خواهد بود نتیجه فراخوان رضا پهلوی چه بود؟ پهلوی در داخل و خارج پایگاهی ندارد؛باوعدههای پوچ افراد را به کشتن داد برچسبها جمهوری آذربایجان ایران اغتشاشات ایران اغتشاش فیلم نوشت
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