به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نمایشگاه صنایع دریایی بندرعباس با حضور فرشید مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و خلیل قاسمی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان قرارداد ساخت شناور ویژه حمل سازه‌های سنگین دریایی میان شرکت مهندسی، مدیریت و سرمایه‌گذاری رزموند مشارکت شرکت‌های صنایع فراساحل (صف) و صنایع سنگین کیمیای پارس منعقد شد و مهدی عباس زاده عضو هیئت‌مدیره شرکت مهندسی، مدیریت و سرمایه‌گذاری رزموند حمید جمالی آشتیانی مدیرعامل شرکت صنایع فراساحل (صف)، نگار مقدم‌فر مدیرعامل شرکت صنایع سنگین کیمیای پارس این قرارداد را امضا کردند.

مهدی عباس زاده عضو هیئت‌مدیره شرکت مهندسی، مدیریت و سرمایه‌گذاری رزموند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای قرارداد ساخت شناور ویژه حمل سازه‌های سنگین دریایی با هدف پشتیبانی از پروژه راهبردی فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی، تأکید کرد: این شناور نقطه عطفی در صنایع دریایی کشور است.

وی با بیان اینکه گروه رزموند در حوزه‌های صنایع دریایی، شیمیایی، نفت، گاز، پالایشگاهی و پتروشیمی فعالیت می‌کند، افزود: این گروه از شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان نخبه دانشگاهی برای پیشبرد اهداف ملی در حوزه نفت و صنایع دریایی بهره می‌برد.

عباس‌زاده با اشاره به پروژه فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان مهم‌ترین و راهبردی‌ترین پروژه در حوزه نفت و گاز، هشدار داد: در صورت تأخیر در اجرای این پروژه، سالانه معادل یک فاز از میدان گازی پارس جنوبی از دست خواهد رفت و این مسئله علاوه بر چالش‌های انرژی، تبعات امنیتی و اجتماعی نیز به همراه دارد.

وی با تأکید بر مشترک بودن میدان پارس جنوبی با قطر و برداشت سریع‌تر این کشور از مخزن، خاطرنشان کرد: هر تأخیری در این پروژه به معنای از دست دادن سرمایه ملی است.

وی در پایان با اشاره به انتخاب شرکت‌های صنایع فراساحل (صف) و صنایع سنگین کیمیای پارس به‌عنوان پیمانکار ساخت شناور، تصریح کرد: حساسیت کار در دریا چندین برابر خشکی است و به همین دلیل باید این پروژه به شرکتی با دانش، تجربه و تجهیزات کافی سپرده شود. انعقاد قرارداد در نمایشگاه نیز برای نشان دادن اهمیت پروژه و توانمندی سازنده انجام شده است.

نگار مقدم‌فر مدیرعامل شرکت صنایع سنگین کیمیای پارس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پروژه ساخت شناور ویژه برای حمل و نصب سکوهای سنگین پروژه فشار افزایی میدان گاز پارس جنوبی در قالب یک قرارداد بین شرکت مهندسی، مدیریت و سرمایه‌گذاری روزموند، مشارکت شرکتهای صنایع فرا ساحل (صف) و صنایع سنگین کیمیای پارس انجام خواهد شد.

مقدم‌فر خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه با استفاده از زیرساخت‌ها، تجهیزات و دانش فنی متخصصان و پرسنل شرکت‌های داخلی اجرا خواهد شد.

این پروژه گامی مهم در راستای ارتقای زیرساخت‌های انجام پروژه فشارافزایی جهت تثبیت تولید میدان گازی پارس جنوبی و توسعه فناوری ساخت شناورهای تخصصی در داخل کشور محسوب می‌شود.