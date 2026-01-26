به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های سوریه اعلام کردند که طی روزهای اخیر ۱۵۰ تن از عناصر داعشی که در این کشور در زندان به سر می بردند به عراق منتقل شده اند و ۱۵۰ تن دیگر نیز در حال انتقال هستند.

بر اساس این گزارش، عناصر داعشی مذکور از زندان الصناعه واقع در شهر الحسکه در شمال شرق سوریه به عراق منتقل می شوند.

گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که این عملیات به صورت کاملا محرمانه و زیر نظر نظامیان آمریکایی طی ساعات شب انجام می شود.

پیشتر تروریست های سنتکام اعلام کرده بودند که عملیات انتقال زندانیان داعشی از شمال شرق سوریه به عراق را آغاز می کنند و قرار است تعداد این زندانیان به هفت هزار نفر برسد.