  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

انتقال محرمانه داعشی‌ها از سوریه به عراق با نظارت آمریکا

انتقال محرمانه داعشی‌ها از سوریه به عراق با نظارت آمریکا

رسانه‌های سوریه از انتقال محرمانه عناصر داعشی از این کشور به عراق تحت نظارت نظامیان آمریکایی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های سوریه اعلام کردند که طی روزهای اخیر ۱۵۰ تن از عناصر داعشی که در این کشور در زندان به سر می بردند به عراق منتقل شده اند و ۱۵۰ تن دیگر نیز در حال انتقال هستند.

بر اساس این گزارش، عناصر داعشی مذکور از زندان الصناعه واقع در شهر الحسکه در شمال شرق سوریه به عراق منتقل می شوند.

گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که این عملیات به صورت کاملا محرمانه و زیر نظر نظامیان آمریکایی طی ساعات شب انجام می شود.

پیشتر تروریست های سنتکام اعلام کرده بودند که عملیات انتقال زندانیان داعشی از شمال شرق سوریه به عراق را آغاز می کنند و قرار است تعداد این زندانیان به هفت هزار نفر برسد.

کد مطلب 6731875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      49 3
      پاسخ
      خدایا! شر آمریکا رو از خاورمیانه و کره زمین کم کن
    • احسان ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      3 2
      پاسخ
      کاش سردار دل ها بود تا این غیر انسان ها را سر جای خودشان می نشاند.
      • NP ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
        3 3
        نگران نباشید از نسل سردار دل ها در کل کشور شمال تا جنوب شرق تا غرب زیاده انقدر زیاد که می تونه در پاسخ به هر حرکتی دشمن رو شدیدا غافلگیر به ترس وحشت بندازه اینجا ایرانه ایران 🇮🇷
      • NP ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
        4 2
        با شهادت یک مرد بزرگ پر افتخار باعث نمی شه راهش ادامه دار نباشه اتفاقا راه مسیر شهدا حاج قاسم و بقیه پر قدرت در امنیت در خاک سرزمین این کشور پر کهن و پرتمدن و در امنیت ملت در کشور ادامه داره و ادامه خواهد داشت به کوری دشمن داخلی بیرونی معاندین .
    • NP ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      6 0
      پاسخ
      روانه کردن داعشی ها اونم زیر نظر چه کسی خود آمریکا نظامی های آمریکایی !؟ به بهانه تحویل اسرای داعش !! جک خنده داری بود در داخل عراق انتظار نداشته باشند بقیه تحرکات عجیب بعد خروج نظامی های آمریکایی به بهانه تخلیه عین الاسد رو بشنوند و باور کنند !

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها