به گزارش خبرگزاری مهر، علیمحمدی در سخنانی، اظهار داشت: در چهارمین جلسه کمیته استانی بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۴۴ طرح سرمایهگذاری در حوزه جهاد کشاورزی با مجموع اعتبار ۱۵۶ میلیارد تومان بررسی و به تصویب رسید.
وی بر اهمیت سرعتبخشی به فرایند تخصیص اعتبارات تأکید کرد و گفت: در مجموع ۴۴ طرح شامل ۳۳ طرح سرمایه ثابت به مبلغ ۱۴۸ میلیارد تومان و ۱۱ طرح سرمایه در گردش به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان در دستور کار کمیته قرار داشت که پس از ارزیابی دقیق، باهدف حصول اطمینان از توجیه اقتصادی و فنی طرحها، در نهایت ۳۱ طرح سرمایه ثابت به ارزش ۱۴۳ میلیارد تومان و تمامی طرحهای سرمایه در گردش مورد تصویب کمیته قرار گرفت.
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