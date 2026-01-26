  1. استانها
  2. لرستان
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

تصویب اختصاص ۱۵۶ میلیارد برای طرح‌های کشاورزی لرستان

تصویب اختصاص ۱۵۶ میلیارد برای طرح‌های کشاورزی لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان از تصویب اختصاص ۱۵۶ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمدی در سخنانی، اظهار داشت: در چهارمین جلسه کمیته استانی بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۴۴ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه جهاد کشاورزی با مجموع اعتبار ۱۵۶ میلیارد تومان بررسی و به تصویب رسید.

وی بر اهمیت سرعت‌بخشی به فرایند تخصیص اعتبارات تأکید کرد و گفت: در مجموع ۴۴ طرح شامل ۳۳ طرح سرمایه ثابت به مبلغ ۱۴۸ میلیارد تومان و ۱۱ طرح سرمایه در گردش به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان در دستور کار کمیته قرار داشت که پس از ارزیابی دقیق، باهدف حصول اطمینان از توجیه اقتصادی و فنی طرح‌ها، در نهایت ۳۱ طرح سرمایه ثابت به ارزش ۱۴۳ میلیارد تومان و تمامی طرح‌های سرمایه در گردش مورد تصویب کمیته قرار گرفت.

کد مطلب 6731971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها