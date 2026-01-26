به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی محسن جوادی را که پیش از این بهعنوان رییس سیوهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران منصوب کرده بود، بهعنوان رییس شورای سیاستگذاری این دوره از برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران منصوب کرد.
سیدعباس صالحی در متن احکام خود آورده است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص، و تجربیات ارزشمند جنابعالی در حوزه فرهنگ، کتاب و نشر، به موجب این حکم به عنوان عضو «شورای سیاستگذاری سیوهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران» منصوب میشوید.
امید است با اتکال به ذات باریتعالی و بهرهمندی از نظرات و دیدگاههای نخبگان و صاحبنظران عرصه کتاب و نشر، در برگزاری فاخر و ارتقای اثربخشی این رویداد عظیم فرهنگی موفق و موید باشید.
همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در احکام جداگانه، ایوب دهقانکار، ابراهیم حیدری، اسماعیل بقائی، ناصر افشارپور، آزاده نظربلند، هومان حسنپور، محمد حمزهزاده، نادر قدیانی، احد رضایی، ابراهیم کریمی، امین عارفنیا، علیرضا تابش، امیرمسعود شهرامنیا، شیوا مقانلو، علی جعفرآبادی و علیرضا نادعلی را بهعنوان اعضای شورای سیاستگذاری سیوهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران منصوب کرده است.
نظر شما