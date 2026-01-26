به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی در پانزدهمین همایش سراسری مدیران و هادیان سیاسی نیروهای مسلح اظهار داشت: در جنگ دوازده روزه، بعد از اینکه عملیات نظامی را شروع کردند، گفتند حالا ملت بیرون بریزید، نقشه آنها این بود که مردم ما را به خیابان بکشانند، اما موفق نشدند؛ از همان روز تمام تلاش‌شان را کردند تا این اتفاق به هر نحوی شکل بگیرد. از این رو در اغتشاشات اخیر شرایط اقتصادی و اعتراضات مسالمت‌آمیز را به اغتشاشات خیابانی مبدل کردند.

لاریجانی افزود: ترامپ این را لو داد و اعلام کرد اگر بحران اجتماعی ایجاد شود، ما عملیات نظامی می‌کنیم، تاکتیک آمریکا این بار جابه‌جا شد، این بار آمدند همبستگی مردم را بشکنند و بعد حمله نظامی را انجام دهند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: دشمنان ما عامل اصلی را که نقطه قوت در جنگ دوازده روزه بود، هدف گرفته‌اند.

وی گفت: بی‌شک مشکلات اقتصادی وجود دارد و دولت و بخش‌های مختلف باید رسیدگی کنند، اما باید توجه داشت که دشمن از این بستر به دنبال اهداف خودش است. دشمنان اغتشاشات اخیر را در چهار مرحله تجمع مردمی، ترور، اغتشاش و در نهایت حمله نظامی خلاصه کرده بودند که با توجه به اتحاد مردم همانند جنگ دوازده روزه شکست خوردند.

لاریجانی تصریح کرد: اغتشاشگران یک گروه شبه تروریستی شهری هستند. سه تا چهار ماه پیش هم صهیونیست‌ها گفتند که ما از ساختارهایی که در ایران ایجاد کردیم برای یک ماجرای جدید در ایران استفاده می‌کنیم، و این همان ساختار است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با ابراز اینکه دشمن نماد هویت ملی را هدف قرار داد، گفت: دشمن به‌دنبال این بود که نماد هویت ایران را که همان پرچم ایران، مجسمه حاج قاسم، هویت دینی (مساجد و قرآن) است، هدف قرار بدهد و از مردم بگیرد.

وی تصریح کرد: مگر نمی‌گفتند که مشکلات اقتصادی است؛ پس چرا باید فروشگاه‌ها را غارت کرد و آتش زد؟ پس مسئله صرفاً اقتصاد نیست! اینجا سؤال مطرح می‌شود؛ آیا یک بحران امنیتی این مشکلات اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند یا سبک‌تر می‌کند؟

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی گفت: ملت هوشیار هستند؛ اما هدف دشمن این است که جامعه را از انسجام بیندازند و دو گروه جامعه را به جان هم بیندازند؛ دشمنان ملت ایران را نمی‌شناسند و تصور می‌کنند که تنش‌های تروریستی شهری را به وجود می‌آورند و بعد می‌توانند عملیات نظامی کنند! ملت ایران نشان داده است که وقتی کیان ملتش مورد تعرض قرار می‌گیرد تا پای جان می‌ایستند و به سادگی نمی‌شود ملت ایران را جلوی حق قرار داد. چنانچه در حماسه ۲۲ دی‌ماه این مسئله دیده شد.

وی ادامه داد: سر خط‌های اغتشاشگران را نیروهای امنیتی شناسایی و برخی را هم دستگیر کردند که البته برخی از اینها فریب خورده بودند؛ اما ما مواردی زیادی داشتیم که سلاح‌هایی مانند ژ۳ و کلت وارد میدان کردند؛ اینها افرادی نیستند که از خانه برای سر دادن شعار بیرون آمده باشند و اینها ساماندهی شده هستند.

لاریجانی گفت: وقتی این افراد سریع به سمت مراکز نظامی و انتظامی می‌روند تا سلاح به دست بیاورند، یعنی دنبال جنگ داخلی هستند. این رفتارها وضع اقتصادی موجود را هم دچار فراز و فرودهای شدید می‌کند؛ اینکه کشور را در حال اضطرار نشان بدهی، همان جنگی است که دشمنان به دنبال آن هستند.