به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالقادر اونن» رئیس گروه پارلمانی ترکیه در مجمع مجالس آسیایی (APA)، امروز (دوشنبه ۶ بهمن‌ماه) در حاشیه شانزدهمین اجلاس این مجمع با حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت شفافیت مواضع APA تأکید کرد و افزود: رژیم صهیونیستی تمام کشورهای منطقه را هدف قرار داده است، لذا این مجمع باید مواضع خود را صریح‌تر، عملیاتی‌تر و شفاف‌تر بیان کند. ما نیز با کمال میل در اجلاس آتی IPU در ترکیه شرکت خواهیم کرد تا پیوندهای پارلمانی دو کشور بیش از پیش تقویت شود.

حاجی‌بابایی ضمن قدردانی از مواضع برادرانه دولت و مجلس ترکیه، تصریح کرد: اعتراضات مردمی بر پایه مسائل اقتصادی در هر کشوری طبیعی است، اما در حوادث اخیر، رژیم صهیونیستی و آمریکا با فعال کردن گروه‌های معاند سازمان‌یافته در داخل، به دنبال تبدیل اعتراض به آشوب و جنگ داخلی بودند.

وی با تبیین خویشتن‌داری مقتدرانه حافظان امنیت، گفت: نیروهای امنیتی ما در برابر حملات اولیه صبوری کردند، اما معاندان با نگرشی داعشی، دست به اقدامات خشن و پروژه کشته‌سازی زدند و خساراتی به کشور وارد کردند. به محض اینکه ماهیت تروریستی این اقدامات برای نیروهای امنیتی محرز شد، با سرعت ورود کرده و فتنه را جمع کردند. این شکست، دومین عقب‌نشینی بزرگ آمریکا در منطقه طی سال جاری بود.

مقام پارلمانی ترکیه: ایران و ترکیه دو بازیگر کلیدی صلح در منطقه هستند

«عبدالقادر اونن» در این دیدار با تمجید از میزبانی بحرین و نقش مجامع بین‌المللی در تسهیل گفتگوها اظهار داشت: ما با تجربه ۶ سال ریاست بر APA و میزبانی آتی اجلاس IPU در ترکیه، معتقدیم شکوفایی منطقه تنها در سایه امنیت پایدار میسر است. ایران و ترکیه دو بازیگر مهم و تأثیرگذار هستند و ما صراحتاً اعلام می‌کنیم که امنیت ایران را امنیت خودمان می‌دانیم.

وی با تبریک میزبانی سال آینده ایران در مجمع مجالس آسیایی و قدردانی از عملکرد دبیرخانه دائمی این مجمع در تهران، افزود: از اینکه شرایط در ایران تحت کنترل است، خوشحالیم. ما دخالت هر کشوری در امور داخلی ایران را غیرقابل‌قبول می‌دانیم؛ همان‌گونه که اجازه چنین دخالتی را در ترکیه نمی‌دهیم. ثبات ایران برای ما حیاتی است، چرا که شما برادران و خواهران ما هستید و ترکیه در تمامی عرصه‌ها از شما حمایت خواهد کرد.