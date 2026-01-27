به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح سه شنبه در نشست بررسی مشکلات تعاونی باغداران شهر یاسوکند که با حضور امام جمعه این شهر و جمعی از اعضا و نمایندگان تعاونی برگزار شد، اظهار کرد: تعاونیها یکی از مؤثرترین ظرفیتهای مردمی در توسعه پایدار بخش کشاورزی هستند و باید با برنامهریزی دقیق و حمایت اجرایی تقویت شوند.
وی با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی باغداران افزود: مسائل مرتبط با تولید، زیرساختها، تأمین نهادهها، توزیع محصولات و حمایتهای قانونی، نیازمند پیگیری منسجم دستگاههای اجرایی است تا موانع موجود از مسیر فعالیت تولیدکنندگان برداشته شود.
ضرورت همافزایی میان دستگاههای مسئول
فرماندار بیجار بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای مسئول تأکید کرد و گفت: هماهنگی ادارات مرتبط میتواند روند حل مشکلات تعاونی باغداران را تسریع کرده و زمینه افزایش بهرهوری و ایجاد انگیزه در بین فعالان این بخش را فراهم کند.
کاظمی همچنین تصریح کرد: فرمانداری با نگاه حمایتی و تسهیلگر، پیگیری مصوبات این نشست را در دستور کار قرار میدهد تا تصمیمات اتخاذ شده به نتایج عملی و ملموس در سطح میدان منجر شود.
در این نشست، اعضای تعاونی باغداران یاسوکند نیز به بیان دغدغهها، مطالبات و پیشنهادهای خود پرداختند و مقرر شد موضوعات مطرحشده از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط دنبال و راهکارهای اجرایی برای بهبود روند فعالیت تعاونی تدوین شود.
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