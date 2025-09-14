خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: محور یاسوکند به دلیل تردد بالای کامیونهای معادن و وضعیت نامناسب زیرساختها، طی سالیان گذشته بارها باعث بروز حوادث رانندگی و مشکلات جدی برای مردم منطقه شده است.
این محور که از دوراهی بیجار–زنجان تا شهر یاسوکند امتداد دارد، سالهاست در انتظار توسعه و دوبانده شدن به سر میبرد.
پس از دو دهه انتظار، پیگیریهای دو ساله علیرضا زندیان، نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، نتیجه داد و پروژه دوبانده شدن این مسیر حیاتی وارد مرحله اجرایی شد.
نماینده مردم بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بیش از ۲۵ سال است که معادن بخش کرانی مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند، اما هیچ سهم مشخصی از مسئولیت اجتماعی آنها در توسعه زیرساختهای منطقه دیده نمیشد.
شرکتهای معدنی موظف به هزینه راهسازی هستند
علیرضا زندیان اضافه کرد: برای نخستین بار در دوره یازدهم مجلس، شرکتهای معدنی موظف شدند بخشی از این مسئولیت را در حوزه راهسازی هزینه کنند که نتیجه آن بهسازی جاده روستاهایی همچون سیفعلیکندی، نورمحمدکندی، ینگیآباد، گلقشلاق و هشتادجفت بود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ با برگزاری نشستهای متعدد با مدیران معادن، وزارت صمت، راه و شهرسازی و سازمان راهداری کشور، موضوع دوبانده شدن محور یاسوکند به عنوان مطالبه جدی مردم مطرح شد.
محور یاسوکند، از مسیرهای حیاتی شهرستان بیجار، سالها با مشکلات ایمنی و زیرساختی مواجه بود. حالا پروژه دوبانده شدن این مسیر وارد مرحله اجرا شده و میتواند نقش مهمی در کاهش حوادث و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند
وی گفت: خوشبختانه پس از پیگیریهای فراوان تفاهمنامهای به امضا رسید که بر اساس آن چند شرکت معدنی متعهد به اجرای این پروژه شدند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه مطالعات فنی پروژه بیش از شش ماه به طول انجامید و همین امر آغاز عملیات را به تأخیر انداخت، تصریح کرد: هماکنون عملیات اجرایی آغاز شده است و شرکتهای کیمیا معادن و زرین معدن مشغول فعالیت هستند، شرکت احسان استیل تأمین باکسهای بتنی پلها را بر عهده گرفته و پیمانکار اصلی یعنی صبانور که بیشترین سهم را دارد به زودی وارد میدان خواهد شد.
اجرای جاده دوبانده یاسوکند برای منطقه حیاتی است
زندیان با اشاره به ضرورت این پروژه گفت: اجرای این جاده دوبانده در طول ۱۲ کیلومتر از حدفاصل دوراهی بیجار–زنجان تا یاسوکند تعریف شده و با توجه به راهاندازی قریبالوقوع واحدهای گندلهسازی و احداث واحد ۲.۵ میلیون تنی کنسانتره، وجود جاده دوبانده برای منطقه یک ضرورت حیاتی است.
وی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مردم بیجار چه زمانی میتوانند منتظر بهرهبرداری کامل از این پروژه باشند، خاطرنشان کرد: اگر در گذشته حتی بخشی از این پروژه عملیاتی میشد، امروز شاهد بهرهبرداری کامل آن بودیم، اما این بار پروژه با جدیت و به صورت اصولی آغاز شده و مردم شریف بیجار میتوانند مطمئن باشند که این مسیر مهم به زودی تکمیل و در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
مردم امیدوار به آیندهای امنتر
یکی از رانندگان محلی که روزانه از این محور عبور میکند در گفتوگو با مهر بیان کرد: در سالهای گذشته بارها شاهد وقوع تصادف در این جاده بوده و این پروژه میتواند جان بسیاری را نجات دهد.
وی خواستار توجه به این مسیر شد و تکمیل جاده یاسوکند را از مطالبات جدی مردم برشمرد.
یک فروشنده در یاسوکند نیز با بیان اینکه کامیونهای حمل مواد معدنی باعث آسیب جدی به آسفالت و کاهش امنیت مسیر شدهاند، افزود: مردم سالها در انتظار چنین پروژهای بودهاند و اگر مسئولان با همین جدیت ادامه دهند، این پروژه میتواند نقطه عطفی در توسعه منطقه باشد.
پس از سالها فراموشی، محور یاسوکند حالا در مسیر توسعه قرار گرفته است، پروژهای که شاید دیر آغاز شد، اما با پیگیری، همراهی و مسئولیتپذیری اجتماعی معادن در حال اجراست و این پروژه با جدیت توسط مسئولان پیگیری خواهد شد و مردم منطقه میتوانند به آیندهای روشنتر امیدوار باشند، آیندهای که جادههای آن امنتر، ارتباطات روانتر و مسیر توسعه هموارتر خواهد بود.
