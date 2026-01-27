به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیش قدم پیش از ظهر سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط جغرافیایی خراسان جنوبی، بیان کرد: در این استان، متناسب با شرایط اقلیمی، برنامهها و طرحهای مشخصی تعریف شده است.
وی با بیان اینکه در کشور توجه ویژهای در بخش تخصیص اعتبارات آبخیزداری و بیابانزدایی داریم، افزود:در سالهای اخیر، بهویژه در سه تا چهار طرح کلان که در سطح کشور اجرا شده است.
معاون برنامه ریزی، توسعه، منابع و پشتیبانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: در این طرحها تمرکز اصلی بر افزایش توان مشارکتهای اجتماعی و مردمی بوده و این رویکرد در خراسان جنوبی نیز با جدیت دنبال میشود.
وی با بیان اینکه در حوزه طرحهای مقابله با بیابانزایی، نگاه ویژهای به این استان وجود دارد و این روند در آینده نیز تقویت خواهد شد، گفت: همچنین خراسان جنوبی از ظرفیتها و مزیتهای مناسبی در حوزه آبخیزداری برخوردار است.
پیشقدم با بیان اینکه مطالعات خوبی در این زمینه انجام شده که مبنای برنامهریزیهای آینده قرار گرفته است، گفت: با توجه به پیشبینیهای انجامشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و پیگیریهای صورتگرفته در مجلس شورای اسلامی، پیشبینی میشود خراسان جنوبی در زمره استانهای با تراز اعتباری بالا در کشور قرار گیرد.
گفتنی است؛ در این مراسم، مهدی کرباسچی بهعنوان سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی معرفی شد و از زحمات و تلاشهای علیرضا نصرآبادی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی بهعمل آمد.
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