جوکار: ۲۲ بهمن نماد وحدت ملی و ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه) مجلس در تذکر شفاهی خود گفت: ۲۲ بهمن ماه ۵۷ روز تجلی اراده الهی و نقطه عطفی ماندگار در تاریخ معاصر کشور است.

وی متذکر شد: در آن روز، ملت بزرگ ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام، با اتکا به ایمان، وحدت و ایستادگی، طومار استبداد وابسته به استکبار را در هم پیچید و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را به عنوان انتخابی آگاهانه و عزتمندانه رقم زد.

وی افزود: ۲۲ بهمن ماه نماد وحدت ملی و تجدید میثاق ملت ایران با آرمان‌های بلند امام، شهدا و انقلاب اسلامی است.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حضور پرشور و هوشمندانه مردم در این روز پیام روشنی به بدخواهان ایران ارسال می‌کند که این ملت، با وجود همه فشارها، همچنان استوار و مصمم پای استقلال، عزت و پیشرفت کشور ایستاده است.