به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راهور استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، جزئیات محدودیت‌های ترافیکی مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، از ساعت ۲۴ شب ۲۱ بهمن‌ماه، توقف هرگونه وسیله نقلیه در خیابان‌های استانداری، حافظ و نشاط ممنوع بوده و خودروهای متخلف توسط جرثقیل به پارکینگ‌های مجاز اطراف منتقل خواهند شد.

همچنین از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۲۲ بهمن، تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیرهای خیابان استانداری، میدان امام حسین (ع) و خیابان حافظ ممنوع است و محدودیت‌های ترافیکی در تقاطع‌ها و معابر منتهی به مسیر راهپیمایی از جمله هشت‌بهشت -باغ گلدسته، شمس‌آبادی -طالقانی، استانداری -هشت‌بهشت، استانداری -بهشتی‌نژاد، زیرگذر میدان امام علی (ع) به سمت تقاطع شکرشکن، میدان احمدآباد، خیابان توانا به سمت شکرشکن، تقاطع تختی به سمت میدان امام حسین (ع)، طیب -مسجد سید و باغ گلدسته -پاسداران اعمال خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: محل پارک اتوبوس‌های شرکت‌کننده در مراسم، خیابان‌های آیت‌الله خراسانی، پاسداران، نشاط، شمس‌آبادی و میرداماد پیش‌بینی شده و پارکینگ طالقانی نیز برای توقف موتورسیکلت‌ها در نظر گرفته شده است.پلیس راهور استان اصفهان تأکید کرده است که در سایر شهرها و شهرستان‌های استان نیز محدودیت‌های ترافیکی دائم و مقطعی در مسیرهای منتهی به محل‌های تجمع راهپیمایان اعمال خواهد شد.

در پایان، از شهروندان درخواست شده است با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل پلیس، از مسیرهای جایگزین برای تردد استفاده کنند.