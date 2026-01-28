به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست هماندیشی با سه تن از نمایندگان مردم استان یزد در مجلس شورای اسلامی و معاونین استانداری که با هدف بررسی مسائل اولویتدار استان برگزار شد، با تاکید بر لزوم هماهنگی تیم اجرایی و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در یک سال اخیر گامهای بلندی در حوزه تأمین آب برداشته شده است، اما برای نهایی شدن پروژههای بزرگ نیازمند حمایت ویژه نمایندگان در سطح ملی هستیم.
استاندار یزد با اشاره به مصوبه تخصیص آب دریا به استان گفت: نیمی از سهم استان یزد برای شرب و نیمی دیگر برای صنعت در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به مذاکرات فشرده با شرکتها و سرمایهگذاران افزود: پیگیر اجرای هر چه سریعتر این پروژه هستیم.
رفع موانع زیستمحیطی خط دوم انتقال آب شرب پس از ۱۲ سال
استاندار یزد به حل معضل ۱۲ ساله خط انتقال آب شرب اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات متعدد شورای آب، خوشبختانه موانع زیستمحیطی که مانع اصلی اجرای این خط بود، با تعامل سازنده با سازمان محیط زیست مرتفع شد.
وی افزود: مجوز نهایی این خط صادر شده و در جلسه با رئیسجمهور محترم نیز تاییدیه نهایی اخذ شد. همچنین هماهنگیهای لازم با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء برای اجرای پروژه و تهاتر زمین انجام شده و لولههای مورد نیاز ۲۰ کیلومتر ابتدایی مسیر نیز خریداری شده است که امیدواریم عملیات اجرایی این قطعه تا پیش از پایان سال آغاز شود.
شکستن قفل آزادراه اردکان-مهریز با مدل مشارکت ۵۰-۵۰
بابایی در خصوص وضعیت ترافیک سنگین و حادثهخیز کمربندی یزد و لزوم احداث آزادراه اردکان-مهریز اظهار کرد: با دستور وزیر راه و شهرسازی و پیگیریهای مداوم، سهم مشارکت دولت در این پروژه از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافت تا انگیزه برای حضور بخش خصوصی فراهم شود.
وی با بیان اینکه اختلافنظرهای بین دستگاهی برای تأمین آورده دولت از محل ارزشافزوده زمینهای حریم آزادراه حلوفصل شده است، گفت: تمام تلاش ما این است که تفاهمنامه نهایی تا پایان هفته جاری امضا شود تا بتوانیم در هفته آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی شاهد کلنگزنی این پروژه حیاتی باشیم.
تغییر استراتژی در نهضت ملی مسکن؛ واگذاری ساخت به مردم
بابایی در تشریح وضعیت نهضت ملی مسکن با بیان اینکه یزد جزو استانهای برتر کشور است اما همچنان تا رضایت کامل مردم فاصله داریم، گفت: برای تسریع در کار و کاهش هزینهها، استراتژی استان به سمت «گروه ساخت» و واگذاری زمین به مردم تغییر کرده است تا متقاضیان با دریافت تسهیلات، خودشان اقدام به ساخت کنند که این طرح با استقبال مردم مواجه شده است.
وی اعلام کرد: برنامهریزی شده است تا پایان سال وضعیت ۵۳ هزار متقاضی تعیین تکلیف شود؛ به طوری که یا واحد آنها تحویل شود، یا در مرحله سفتکاری باشد و یا زمین آمادهسازی شده به آنها واگذار شود.
استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: در ایامالله دهه فجر، علاوه بر افتتاح ۷۶۸ واحد تکمیل شده، ۱۱۸۰ واحد در قالب مسکن تدریجی و ۳۶۰۰ قطعه زمین آمادهسازی شده به متقاضیان واگذار خواهد شد.
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