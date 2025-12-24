به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار با اشاره به وضعیت اجرای شبکه‌ها و تأسیسات فاضلاب در شهرها و روستاهای استان یزد گفت: در حال حاضر شبکه فاضلاب در شهرهای یزد، اردکان، تفت، میبد و بافق و همچنین روستای اسلامیه اجرا شده و در مرحله بهره‌برداری قرار دارد، همزمان عملیات اجرای شبکه فاضلاب در شهرهای مهریز، ابرکوه و ندوشن و نیز روستاهای آسفیج و ساغند در حال انجام است.

وی ادامه داد: مجموع طول شبکه‌های فاضلاب اجراشده در سطح استان یزد به بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر می‌رسد و سالانه بالغ بر ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب فاضلاب در تصفیه‌خانه‌های استان تصفیه می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به میزان پوشش شبکه فاضلاب در شهرهای مختلف استان اظهار داشت: در شهر یزد حدود ۳۳ درصد، اردکان ۹۰ درصد و تفت ۴۵ درصد از محدوده شهری تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد و این رقم در شهرهای بافق و میبد نیز در حدود ۲۵ درصد است.

علمدار افزود: پروژه تکمیل شبکه فاضلاب یزد با هدف پوشش شهرهای یزد، حمیدیا و شاهدیه و همچنین روستاهای اکرمیه و اکرم‌آباد، به بخش خصوصی و به روش بیع متقابل واگذار شده است. علاوه بر این، در شهرهای اردکان، میبد، بافق و مهریز نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اجرای تأسیسات فاضلاب را بر عهده دارند.

علمدار اضافه کرد: اجرای شبکه فاضلاب در شهرهای تفت و ابرکوه نیز از محل اعتبارات عمرانی و منابع داخلی شرکت در دست انجام است و با توجه به هزینه‌های بالای اجرای تأسیسات فاضلاب و محدودیت اعتبارات، تکمیل تأسیسات فاضلاب شهر ابرکوه، از طریق مشارکت بخش خصوصی در برنامه قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت بازچرخانی فاضلاب تصریح کرد: فاضلاب جمع‌آوری‌شده پس از انجام فرآیند تصفیه، در بخش‌های مختلفی از جمله صنعت، فضای سبز شهری و منابع طبیعی مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد. در حال حاضر صنایع فولاد، معدنی، کاشی و مقوا از مصرف‌کنندگان عمده پساب تصفیه‌شده در استان هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد همچنین از برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه شبکه‌ها و تأسیسات فاضلاب خبر داد و گفت: تکمیل تأسیسات فاضلاب در شهرهای یزد، تفت، ابرکوه، بافق، مهریز، میبد، اردکان و ندوشن و همچنین روستاهای آسفیج و ساغند در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، اجرای شبکه فاضلاب در شهرهای زارچ، اشکذر، مجومرد و بهاباد نیز از برنامه‌های آتی شرکت است. با اجرای این طرح‌ها، امکان بازچرخانی حدود ۵۰ میلیون مترمکعب پساب در سال در استان یزد فراهم خواهد شد.

علمدار به چالش‌های پیش‌روی این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: هزینه‌های بالای اجرای لوله‌گذاری در سطح شهر و احداث تصفیه‌خانه‌ها، ملاحظات زیست‌محیطی در فرآیند تصفیه فاضلاب، ضرورت اتصال و جاری‌سازی فاضلاب توسط مشترکان به شبکه، کمبود اعتبارات برای تکمیل طرح‌ها و زمان‌بر بودن اجرای تأسیسات از مهم‌ترین چالش‌های پروژه‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب در استان به شمار می‌رود.