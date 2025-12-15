بابایی: تعلل در اجرای مسکن ملی پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی صبح دوشنبه در نشست شورای مسکن استان یزد با اشاره به سابقه موفق مدیریتی در استان یزد بیان کرد: همواره مدیران یزد، مدیرانی توانمند بودهاند و نباید عملکرد خود را به انتظار تأمین اعتبار یا ابلاغهای مرکزی گره بزنند.
استاندار یزد با اشاره به حجم تقاضای مسکن در استان، بیان کرد: در حال حاضر حدود ۵۶ هزار متقاضی واقعی مسکن در استان وجود دارند که منابع خود را تأمین و تزریق کردهاند و با احتساب مسکن جوانان، این آمار به حدود ۱۲ هزار واحد دیگر نیز افزایش مییابد.
وی افزود: امروز در حوزه مسکن، نگاه و انتظار مردم متوجه مسئولان استان است.
بابایی با تأکید بر ضرورت اقدام پیشدستانه مدیران، خواستار شناسایی و رفع مشکلات زیرساختی پیش از تبدیل شدن به بحران شد و گفت: باید از هماکنون بررسی کنیم در شهرستانها و مرکز استان، تأمین و توزیع زیرساختها چه اقداماتی لازم است و مشکلات را پیش از تبدیل شدن به بحران، شناسایی و رفع کنیم.
استاندار یزد با وجود قدردانی از عملکرد دستگاههای خدمات رسان، بهویژه در حوزه آب و برق، از تعلل در اجرای پروژهها انتقاد کرد و گفت: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد اقدامات خوبی انجام شده، اما انتظار من این است که تعلل بیش از این از سوی کارگزاران و مجریان پروژهها پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی و گزارشهای دریافتی، بیان کرد: در برخی واحدها و واگذاریهای اولیه، تأخیرهایی رخ داده که باید هرچه سریعتر جبران شود.
بابایی تصریح کرد: در دولت چهاردهم تلاش شده از ایجاد تأخیر جلوگیری شود، اما سرعت فعلی پروژهها با سطح انتظار فاصله دارد.
استاندار یزد به نقش حیاتی بانکها در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن پرداخت و وظیفه تأمین منابع بانکی را یک تکلیف قانونی دانست و گفت: انتظار میرود بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تعلل نکنند؛ این موضوع نیازمند پیگیری جدی و برگزاری جلسات تخصصی است.
دستور کارهای اصلی نشست شورای مسکن استان یزد به بررسی وضعیت اجرای شبکه برق پروژههای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین اجرای خورشیدی بر روی بام واحدها، ارائه گزارش در خصوص وضعیت اجرای شبکه آب و فاضلاب پروژههای طرح نهضت ملی مسکن استان، بررسی مسائل مربوط به تأمین آب پروژههای طرح نهضت ملی مسکن استان بود و فرماندار اردکان نیز در خصوص آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در آن شهرستان گزارش داد.
