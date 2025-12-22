معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد استان یزد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان با استقبال محمدرضا بابایی استاندار یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی استان، نماینده مردم شریف اردکان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان وارد استان یزد شد.

انصاری در نخستین برنامه سفر خود به استان، به همراه مسئولان استانی با حضور در مسجد حظیره به مقام شامخ سومین شهید محراب آیت الله صدوقی ادای احترام نمودند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور افتتاح پروژه‌های محیط زیست، بررسی مسائل و چالش‌های محیط‌زیستی استان امشب مصادف با اول دی ماه وارد استان شد.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، شرکت در شورای برنا مهریزی و توسعه استان، افتتاح طرح‌ها و پروژه حفاظت محیط زیست و تنوع زیستی، رونمایی و افتتاح از اجرای طرح مشارکت کارشناسان نظام مهندسی در پایش افتتاح مرکز تحقیقات محیط زیست شهرستان اردکان، افتتاح دفتر خبر صدا و سیما در محیط زیست، دیدار با نمایندگان تشکل‌های زیست محیطی، دیدار و تجلیل از خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه و محیط‌بان و دیدار و گفتگو با کارکنان حفاظت محیط زیست از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده برای سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استان است.