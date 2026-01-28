به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محسنی در سومین نشست شورای سیاست‌گذاری سیزدهمین دوره نمایشگاه کتاب، علوم قرآنی و مطبوعات استان یزد با تأکید بر ضرورت استفاده از ادبیات نوین و جذاب برای عرضه محتوای فرهنگی و مذهبی، به ویژه در بخش‌های قرآن و صحیفه سجادیه، تأکید و بیان کرد: این رویکرد باعث می‌شود این محتوا از قالب‌های سنتی خارج شود و استقبال عمومی، به ویژه از سوی دانشجویان و نوجوانان، افزایش یابد.

وی بیان کرد: در همین راستا، طراحی پوسترها و محتوای تبلیغاتی با رویکرد بومی و محلی یزد، برای ایجاد حس تعلق در مخاطب، ضروری است.

معاون خانه کتاب و ادبیات ایران، بر شفافیت بودجه تبلیغاتی و ارائه برنامه‌زمان‌بندی دقیق برای ساعات بازدید و رویدادهای جانبی نیز تأکید کرد تا نمایشگاه کتاب یزد در بهترین شرایط فعالیت خود را آغاز کند.

حجت‌الاسلام عباس دانشی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، نیز با اشاره به اهمیت احیای این رویداد پس از وقفه‌ای ۶ ساله، هدف اصلی نمایشگاه را ارائه آخرین دستاوردهای حوزه نشر به شهروندان یزدی عنوان کرد.

وی با تأکید بر جنبه‌های روان‌شناختی برگزاری این رویداد، اظهار داشت: تلاش داریم این نمایشگاه را به رویدادی نشاط‌آور تبدیل کنیم و به نوعی، بهار کتاب را به دارالعباده یزد بیاوریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد موفقیت این رویداد را در گرو مشارکت جمعی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان دانست و از حمایت‌های خانه کتاب و ادبیات ایران قدردانی کرد.

فعال‌سازی ظرفیت سمن‌های کتاب‌خوانی، چگونگی تخصیص غرفه‌های ویژه به ناشران، راه‌اندازی بخش نمایشگاه مجازی برای کتابفروشان یزد و هماهنگی با ناوگان حمل‌ونقل شهری، از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه بود.