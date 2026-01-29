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۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۳

اروپایی‌ها برای نخستین بار آمریکا را تهدید توصیف کردند

اروپایی‌ها برای نخستین بار آمریکا را تهدید توصیف کردند

وزیر امور خارجه مجارستان گفت که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا برای نخستین بار در جریان یک دیدار، آمریکا را تهدیدی برای اروپا توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان گفت که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا برای اولین بار در جریان یک دیدار، آمریکا را تهدیدی برای اروپا توصیف کردند.

این اظهارات وزیر خارجه مجارستان در حالی مطرح می شود که تیرگی در روابط اروپا با آمریکا پس از اعلام تمایل دونالد ترامپ برای تصاحب جزیره گرینلند و مخالفت اروپایی ها با آن وارد مرحله جدیدی شده است.

اقدامات اخیر آمریکا برای تصرف گرینلند به عنوان یک جزیره راهبردی در شمال اقیانوس اطلس، سطح تهدید امنیتی آمریکا برای اروپا را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.

دونالد ترامپ اعلام کرده که آمریکا به کمتر از کنترل کامل گرینلند رضایت نخواهد داد و تعرفه ۱۰ درصدی بر کشورهای مخالف این تصرف، شامل دانمارک، نروژ، سوئد، فرانسه، آلمان، انگلیس، هلند و فنلاند اعمال می‌کند.

از سوی دیگر، مقامات نظامی دانمارک با اشاره به تحرکات اخیر نظامی آمریکا، از احتمال حمله قریب‌الوقوع به این جزیره سخن گفته‌اند و بدین ترتیب بعد نظامی بحران تقویت شده است.

کد مطلب 6734832

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