۴۱۲ اغتشاشگر و ۱۹ لیدر اصلی اغتشاشات در دزفول دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان بردیا ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع تجمعات و در تعاقب آن اغتشاشات اخیر در سطح شهرستان دزفول که منجر به تخریب و آتش زدن تعدادی از اماکن دولتی و اموال عمومی شهروندان شد، موضوع دستگیری عاملان و لیدرهای اصلی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات انتظامی با اشراف خود موفق به شناسایی ۴۱۲ نفر از اغتشاشاگران اخیر شده که با هماهنگی مرجع قضایی طی عملیات های جداگانه و غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول در ادامه با اشاره به دستگیری ۱۹ نفر از لیدرهای اصلی که اقدام به آتش زدن بانک ها، اماکن مذهبی، تعرض به ایستگاه پلیس راهور، تیراندازی به سمت ماموران، آتش زدن اموال عمومی و دولتی کردند، گفت: ماموران انتظامی در اقدامات خود تعداد ۲۱ نفر از عاملان انتشار فراخوان ها در سطح فضای مجازی را نیز دستگیر کردند.

سرهنگ بردیا ادامه داد: در این میان چهار قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری به همراه مهمات، ۱۰ تیغه انواع سلاح سرد از جمله قمه و چاقو، بیش از ۱۰ بطری کوکتل مولوتوف و مواد آتش زا از این افراد کشف و توقیف شد.

وی با اشاره به توقیف چهار دستگاه خودرو و هشت دستگاه موتورسیکلت به کار رفته در انتقال مواد آتش زا و محرکان به اغتشاشات در دزفول، یادآور شد: پرونده مقدماتی برای متهمان دستگیر شده تشکیل و کماکان دستگیری عوامل و لیدرهای حاضر در اغتشاشات اخیر با جدیت در دستورکار این فرماندهی قرار دارد.