۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

مبادله اجساد ۱۰۳۸ نظامی بین روسیه و اوکراین

در تازه‌ترین دور مبادله اجساد بین روسیه و اوکراین، مسکو ۱۰۰۰ جسد را در ازای دریافت ۳۸ جسد نظامیان روس به کی‌یف تحویل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روسیه و اوکراین امروز پنجشنبه تازه ترین دور تبادل اجساد کشته‌شدگان جنگ را به عنوان بخشی از یک اقدام معمول با هدف فراهم کردن امکان دفن توسط خانواده‌های جانباختگان انجام دادند.

بر اساس گزارش رویترز، دو کشور در بیانیه‌های جداگانه‌ای اعلام کردند که روسیه ۱۰۰۰ جسد نظامیان اوکراینی را به کی یف تحویل داده است. در همین حال، ولادیمیر مدینسکی، مشاور کرملین اعلام کرد که کی یف اجساد ۳۸ نظامی روسی را تحویل داده است و تأیید کرد که تبادل طبق سازوکارهای توافق شده انجام شده است.

مرکز هماهنگی تبادل زندانیان اوکراین تبادل اجساد را تأیید کرد و توضیح داد که روسیه ۱۰۰۰ جسد را به کی یف تحویل داده که مسکو ادعا می‌کند متعلق به نظامیان اوکراینی است.

آخرین روند تبادل اسرا بین روسیه و اوکراین در اکتبر ۲۰۲۵، در بحبوحه اتهامات متقابل مبنی بر مانع تراشی در هرگونه تبادل اسرای جدید، انجام شد.

