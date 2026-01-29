به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین شعبانعلی صالحینسب ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان نیروی زمینی ارتش با عنوان «یاد یاران» که در مرکز آموزش توپخانه نزاجا برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تحمل هزینه در مسیر حق اظهار کرد: هیچ فردی در این دنیا بدون تلاش، مقاومت و پرداخت بها نمیتواند به اهداف خود برسد. هیچ موفقیتی بدون پشتکار و ایستادگی حاصل نمیشود، زیرا مسیر حق، همواره با دشواریها، آزمونها و ابتلائات همراه است و تنها کسانی که آمادگی پرداخت هزینههای مادی، معنوی و روحی را دارند، میتوانند به پیروزی حقیقی دست یابند.
وی افزود: بیتردید، دفاع از جبهه حق هزینههایی در پی دارد، اما ایستادگی در این مسیر با خود پیروزیها و دستاوردهای فراوانی به همراه میآورد. همانطور که در جنگ دوازدهروزه شاهد بودیم، مقاومت رزمندگان اسلام خسارتهای سنگینی بر دشمنان وارد کرد و این حقیقت، نشاندهنده قدرت ایمان و اراده ملت ایران است.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش با اشاره به اعتراف اخیر برخی از سران رژیم صهیونیستی گفت: این مقامات اذعان کردهاند که حاضر نیستند بهصورت مستقیم با ایران درگیر شوند، که خود نشانهای آشکار از تأثیرات شکستهای دردناک آنان در جنگ دوازدهروزه است؛ شکستی که هیمنه ادعایی آنان را فرو ریخت.
حجتالاسلام صالحینسب ادامه داد: در آن جنگ، دشمن قصد داشت از بالای سلسلهمراتب قدرت، نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد، اما در فتنه اخیر تمرکز خود را بر تضعیف بنیانهای اجتماعی و فرهنگی جامعه گذاشت تا از پایین به مقابله برخیزد. با این حال، هوشیاری و وحدت مردم، تمام نقشههای آنان را ناکام گذاشت و فتنه را در نطفه شکست.
وی بیان داشت: در آموزههای دینی آمده است که هر فتنه، همراه با شبهه و تردید است و پس از عبور از آن، مردم به بصیرت و آگاهی بیشتری دست مییابند. ملت ایران نیز با وحدت مثالزدنی خود، توانستند کمر فتنه را بشکنند و از دل چالشها، به بینش و درک عمیقتری نسبت به دشمنان و اهداف آنان برسند.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش در ادامه به اهداف راهبردی آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت: سیاستهای ایالات متحده در غرب آسیا بر چهار هدف اساسی استوار است؛ نخست، تلاش برای دولتسازی در کشورهای هدف؛ دوم، ملتسازی بر پایه ارزشهای تحمیلی غرب؛ سوم، تسلط بر ذخایر عظیم انرژی و منابع طبیعی منطقه؛ و چهارم، حفاظت از امنیت رژیم صهیونیستی. این اهداف با ابزارهای گوناگون از جمله نفوذ فرهنگی، رسانهای و اقتصادی دنبال میشود.
صالحینسب افزود: بر اساس روایات اسلامی، فتنهها پایانناپذیرند و تا زمان شکلگیری تمدن نوین اسلامی ادامه خواهند داشت؛ تمدنی که مقدمهای برای ظهور امام زمان (عج) خواهد بود. دشمنان اسلام نیز تلاش میکنند این مسیر را با ایجاد آشوب، انحراف فکری و تضعیف ایمان مردم متوقف کنند، اما وعده الهی مبنی بر غلبه حق بر باطل تحققپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: تحقق ظهور حضرت ولیعصر (عج) نیازمند فرآیندی مستمر از غربالگری و خالصسازی جامعه اسلامی است تا ایمان و صداقت مؤمنان در آزمونهای دشوار سنجیده شود. انقلاب اسلامی ایران نیز بر اساس پیشبینیهای بزرگان دین، زمینهساز این ظهور خواهد بود و ملت ایران با باور قلبی و عزم راسخ، در این مسیر الهی استوار ایستادهاند.
وی تأکید کرد: نیروهای مسلح و مردم ایران با پایداری و ایمان، این راه را با قدرت ادامه خواهند داد تا انشاءالله به عصر تحقق وعدههای الهی و ظهور منجی عالم برسیم.
