۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

۷ قاچاقچی مواد مخدر در لرستان دستگیر شدند

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری هفت قاچاقچی مواد مخدر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر ظهر امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات مرحله بیست و پنجم طرح عملیاتی آرامش در شهر، اظهار داشت: در سه روز گذشته باهمت و تلاش شبانه‌روزی مأموران انتظامی استان و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در رویکردی جهادی و قاطعانه علیه قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر ۲۵۱ کیلوگرم انواع مواد افیونی کشف شد.

وی ادامه داد در این عملیات ۱۱۶ سوداگر مرگ شامل هفت قاچاقچی اصلی و ۱۰۹ خرده‌فروش شناسایی و به دستگیر شدند دراین‌رابطه ۱۱ دستگاه وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت نیز توقیف، همچنین ۳۲۳ معتاد متجاهر از سطح شهرها جمع‌آوری و برای درمان ترک اعتیاد و بازپروری به کمپ‌های مجاز تحویل داده شدند.

سردار هاشمی فر با تأکید بر اینکه اجرای طرح‌های مستمر پاک‌سازی و مقابله با جرائم سازمان‌یافته یکی از اولویت‌های اصلی پلیس در راستای ارتقای احساس امنیت اجتماعی است، تصریح کرد خط‌قرمز پلیس آرامش و سلامت جامعه است و در این مسیر لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد.

وی عنوان کرد: پلیس لرستان باروحیه‌ای جهادی و انقلابی در استمرار اجرای طرح‌های آرامش در شهر برای مقابله با سوداگران مرگ و پاک‌سازی مناطق آلوده از وجود ناهنجاری‌ها مصمم‌تر از همیشه در میدان ایستاده است.

