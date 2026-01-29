۷ قاچاقچی مواد مخدر در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات مرحله بیست و پنجم طرح عملیاتی آرامش در شهر، اظهار داشت: در سه روز گذشته باهمت و تلاش شبانهروزی مأموران انتظامی استان و با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در رویکردی جهادی و قاطعانه علیه قاچاقچیان و خردهفروشان مواد مخدر ۲۵۱ کیلوگرم انواع مواد افیونی کشف شد.
وی ادامه داد در این عملیات ۱۱۶ سوداگر مرگ شامل هفت قاچاقچی اصلی و ۱۰۹ خردهفروش شناسایی و به دستگیر شدند دراینرابطه ۱۱ دستگاه وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت نیز توقیف، همچنین ۳۲۳ معتاد متجاهر از سطح شهرها جمعآوری و برای درمان ترک اعتیاد و بازپروری به کمپهای مجاز تحویل داده شدند.
سردار هاشمی فر با تأکید بر اینکه اجرای طرحهای مستمر پاکسازی و مقابله با جرائم سازمانیافته یکی از اولویتهای اصلی پلیس در راستای ارتقای احساس امنیت اجتماعی است، تصریح کرد خطقرمز پلیس آرامش و سلامت جامعه است و در این مسیر لحظهای درنگ نخواهد کرد.
وی عنوان کرد: پلیس لرستان باروحیهای جهادی و انقلابی در استمرار اجرای طرحهای آرامش در شهر برای مقابله با سوداگران مرگ و پاکسازی مناطق آلوده از وجود ناهنجاریها مصممتر از همیشه در میدان ایستاده است.
نظر شما