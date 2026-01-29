ساخت مسکن برای نیازمندان گامی برای ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله آسوده ظهر امروز در مراسمی که با هدف توانمندسازی و حمایت پایدار از اقشار نیازمند برگزار شد با اشاره به نقش اثرگذار مردم و خیران، ساخت مسکن برای خانواده‌های نیازمند را گامی مؤثر در ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی و کاهش محرومیت دانست.

وی اظهار کرد: راهبرد کمیته امداد در حوزه مسکن، اتکا به مشارکت‌های مردمی و همراهی خیرین نیکوکار است و این رویکرد موجب شتاب گرفتن روند خانه‌دار شدن خانواده‌های تحت حمایت شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد افزود: تاکنون شمار قابل توجهی واحد مسکونی با همکاری خیران، نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی در مناطق مختلف کشور احداث و به مددجویان تحویل داده شده است.

آسوده با قدردانی از همراهی مردم نیکوکار تأکید کرد: هر واحدی که با توان جمعی مردم ساخته می‌شود، تنها یک سرپناه نیست، بلکه نمادی از امید، عزت و امنیت برای یک خانواده محسوب می‌شود.

وی، مردمی‌سازی خدمات را از راهبردهای اصلی کمیته امداد برشمرد و گفت: این نهاد باید چتر مشارکت را گسترده‌تر کند تا مردم به‌صورت مستقیم در میدان کمک به نیازمندان حضور داشته باشند.

معاون کمیته امداد تصریح کرد: کمیته امداد نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را ایفا می‌کند و به‌عنوان راهبر خیر و احسان در جامعه عمل می‌کند، اما نقش‌آفرینان اصلی این مسیر مردم، خیرین و مراکز نیکوکاری هستند.