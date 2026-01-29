ادای احترام وزیر میراث فرهنگی به حرم مطهر سبزقبا(ع) در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، رضاصالحی امیری عصر امروز پنجشنبه به همراه استاندار خوزستان و جمعی از مدیران استانی با حضور در دزفول از حرم مطهر حضرت سبزقبا(ع) بازدید کرد.

آشوبگران شامگاه ۱۸ دی با هجوم و هتک حرمت به حرم مطهر حضرت سبزقبا (ع) برادر امام هشتم در دزفول این مکان مقدس را به آتش کشیدند.

آشوبگران حتی به مزار سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید فرمانده اسبق قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که در حیاط حرم حضرت سبزقبا(ع) بود هم رحم نکردند و اقدام به هتک حرمت و سوزاندن قبر ایشان و فرزند شهیدشان کردند.

بر اساس اعلام مسئولان در پی حمله اغتشاشگران و تروریست‌های مسلح به حرم مطهر سبزقبا، حدود ۸۰ میلیارد تومان خسارت به این آستان مقدس وارد شده است.

طی روزهای اخیر ترمیم و بازسازی آستان مقدس سبزقبا (ع) با مشارکت مردم دزفول و مسئولان آغاز شده است.

استاندار خوزستان در بازدید هفته گذشته از این حرم مطهر اعلام کرد که آستان مقدس سبزقبا باشکوه تر از قبل بازسازی خواهد شد.