هشدار انصارالله یمن نسبت به تبعات تجاوز نظامی احتمالی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالواحد ابورأس معاون وزیر خارجه دولت وابسته به انصارالله یمن تاکید کرد که هجمه های صورت گرفته علیه سپاه پاسدان انقلاب اسلامی ایران بیانگر نقش مؤثر این نیروها علیه پروژه های و نقشه های رژیم صهیونیستی در قبال منطقه است.

وی افزود: ما نسبت به هر گونه تجاوز نظامی احتمالی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران هشدار می دهیم و می گوییم که سرنوشت این تجاوز قطعا شکست خواهد بود.

ابورأس بیان کرد: سپاه و جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی شکست ناپذیر هستند و دشمن صهیونیستی ضعیف تر از آن است که این مقاومت و اراده را در هم بشکند.

وی گفت: جریان های غربی به دنبال ضعیف نگه داشتن قدرت های عربی و اسلامی و تبدیل کردن آنها به وسیله ای برای اجرای نقشه هایشان در قبال منطقه هستند.