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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۷:۵۱

هشدار انصارالله یمن نسبت به تبعات تجاوز نظامی احتمالی علیه ایران

هشدار انصارالله یمن نسبت به تبعات تجاوز نظامی احتمالی علیه ایران

مقام دولت وابسته به انصارالله یمن نسبت به تبعات هرگونه تجاوز نظامی احتمالی علیه ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالواحد ابورأس معاون وزیر خارجه دولت وابسته به انصارالله یمن تاکید کرد که هجمه های صورت گرفته علیه سپاه پاسدان انقلاب اسلامی ایران بیانگر نقش مؤثر این نیروها علیه پروژه های و نقشه های رژیم صهیونیستی در قبال منطقه است.

وی افزود: ما نسبت به هر گونه تجاوز نظامی احتمالی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران هشدار می دهیم و می گوییم که سرنوشت این تجاوز قطعا شکست خواهد بود.

ابورأس بیان کرد: سپاه و جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی شکست ناپذیر هستند و دشمن صهیونیستی ضعیف تر از آن است که این مقاومت و اراده را در هم بشکند.

وی گفت: جریان های غربی به دنبال ضعیف نگه داشتن قدرت های عربی و اسلامی و تبدیل کردن آنها به وسیله ای برای اجرای نقشه هایشان در قبال منطقه هستند.

کد مطلب 6735514

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 0
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      ایران خودش انقد خیلی قوی است که احتیاج به کشوری ندارد
    • محمد IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ناو جنگی امریکا یا تجهیزات روی سکوی ان اگر فقط یک وجب از دریا یا هوا از خطوط تنگه هرمز به طرف ایران عبور کنند توسط نیروهای غیور دریایی سپاه هدف قرار میگیرند و این خواست ملت ایران هست.

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