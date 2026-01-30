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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

تحریم های خصمانه جدید آمریکا علیه ایران

تحریم های خصمانه جدید آمریکا علیه ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا در یک اقدام خصمانه، تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ادامه سیاست های خصمانه دولت آمریکا علیه دولت و مردم ایران، وزارت خزانه‌داری این کشور امروز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه تهران اعمال کرد که هفت تبعه ایرانی و دست‌کم یک نهاد را هدف قرار می‌دهد.

واشنگتن در حالی افراد و نهادهای ایرانی را هدف تحریم قرار می دهد که مراودات مقامات و نهادهای خصوصی و دولتی ایران با آمریکا در حد صفر است.

کارشناسان، اعمال تحریم‌های نمادین علیه ایران توسط واشنگتن را جنگ روانی می دانند و معتقدند که هدف از این اقدامات، شکستن اراده جمهوری اسلامی برای مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی‌های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است.

ترامپ در پیام های مختلفی که در هفته های اخیر منتشر کرده، جنگ روانی را مهمترین بخش از عملیات ترکیبی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود.

کد مطلب 6735439

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    نظرات

    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      1 0
      پاسخ
      مرگ برآمریکا هزاربار
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      1 0
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      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا بیجا و غلط کرد علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم اعمال کرد رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا چون در مقابل جمهوری اسلامی ایران با اضمحلال مواجه شده است علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم اعمال می کند
    • لعله IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      5 0
      پاسخ
      لعنت به ترامپ آشغال خدا نابودش کنه
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      2 0
      پاسخ
      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا بیجا و غلط کرد علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم اعمال کرد

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