  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷

تظاهرات حمایت از ایران در برزیل

تظاهرات حمایت از ایران در برزیل

برزیلی‌ها در تظاهرات حمایت از ایران، پرچم آمریکا و تصاویر دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور را به آتش کشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های محلی، برزیلی ها در حرکتی نمادین و پرشور، در میدان مرکزی سائوپائولو گرد هم آمدند تا همزمان با تهدید های آمریکا حمایت های خود را از ایران، ونزوئلا و کوبا ابراز و نفرت خود را از سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا نشان دهند.

تظاهرات حمایت از ایران در برزیل

در این گردهمایی که با حضور صدها نفری برزیلی‌ها برگزار شد، شرکت‌کنندگان پرچم‌های ایران و عکس‌ بزرگ سردار شهید سلیمانی فرمانده فقید سپاه قدس انقلاب اسلامی را در دست داشتند. آنها با سردادن شعارهایی مانند «مرگ بر آمریکا»، بر مخالفت با استکبار جهانی تأکید کردند.

تظاهرات حمایت از ایران در برزیل

شرکت‌کنندگان با برافراشتن بنر عظیمی از شهید سلیمانی در این میدان، چهره این فرمانده شهید را به نمادی از مقاومت در قلب آمریکای جنوبی تبدیل کردند. در اقدام نمادین دیگر، آنها تصویری از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را که به گفته آنها معمار فشار حداکثری علیه مردم ایران، ونزوئلا وکوبا است، به آتش کشیدند.

تظاهرات حمایت از ایران در برزیل

سخنرانان این مراسم بر ادامه بر تداوم راه مقاومت در مقابله با تروریسم و استکبار تأکید کرده و اقدامات تروریستی ترامپ را جنایتی غیرقابل بخشش خواندند. آنها همچنین سیاست‌های شیطانی دولت ترامپ علیه ملت ایران را محکوم کردند.

تظاهرات حمایت از ایران در برزیل

کد مطلب 6735430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      5 0
      پاسخ
      سپاس بیکران از مردم شریف برزیل
    • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      5 0
      پاسخ
      ای جانم فدای ایران و رهبرم سیدعلی
    • مهدی IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      5 0
      پاسخ
      سیاستهای زورگویانه وسلطه کرانه آمریکا سبب قیام جهانی وسقوط آمریکا می شود بزودی شاهد دسته بندی ها دربرابر آمریکا هستیم
    • IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      آفرین بر مردم برزیل درود بر داسیلوا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها