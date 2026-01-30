تظاهرات حمایت از ایران در برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های محلی، برزیلی ها در حرکتی نمادین و پرشور، در میدان مرکزی سائوپائولو گرد هم آمدند تا همزمان با تهدید های آمریکا حمایت های خود را از ایران، ونزوئلا و کوبا ابراز و نفرت خود را از سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا نشان دهند.

در این گردهمایی که با حضور صدها نفری برزیلی‌ها برگزار شد، شرکت‌کنندگان پرچم‌های ایران و عکس‌ بزرگ سردار شهید سلیمانی فرمانده فقید سپاه قدس انقلاب اسلامی را در دست داشتند. آنها با سردادن شعارهایی مانند «مرگ بر آمریکا»، بر مخالفت با استکبار جهانی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان با برافراشتن بنر عظیمی از شهید سلیمانی در این میدان، چهره این فرمانده شهید را به نمادی از مقاومت در قلب آمریکای جنوبی تبدیل کردند. در اقدام نمادین دیگر، آنها تصویری از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را که به گفته آنها معمار فشار حداکثری علیه مردم ایران، ونزوئلا وکوبا است، به آتش کشیدند.

سخنرانان این مراسم بر ادامه بر تداوم راه مقاومت در مقابله با تروریسم و استکبار تأکید کرده و اقدامات تروریستی ترامپ را جنایتی غیرقابل بخشش خواندند. آنها همچنین سیاست‌های شیطانی دولت ترامپ علیه ملت ایران را محکوم کردند.