به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشرکت مادر تخصصی برق حرارتی، مسعود مرادی در بازدید از شرکت‌های تعمیرات نیروگاهی ایران و قطعات توربین شهریار با اشاره به برنامه فشرده تعمیراتی اعلام کرد: ما در یک رقابت مستقیم با زمان قرار داریم. محدودیت‌های موجود، گرمای زودرس، دلیل روشنی برای اتمام واحدهای تحت تعمیر تا حداکثر تا نیمه اردیبهشت بوده و باید تمامی ظرفیت‌های کشور با ظرفیت کامل وارد مدار شوند.

وی با تاکید بر نقش حیاتی نیروگاه‌های مناطق گرمسیر افزود: اولویت اول ما، استان‌های جنوبی کشور است. تسریع در پایان پروژه‌های تعمیراتی همه مناطق کشور مورد تاکید است ولی اولویت بخشی به مناطق گرم باید با جدیت دنبال شود تا درآن نواحی پایداری شبکه پایدارتری داشته باشیم.

سرپرست معاونت راهبری تولید صنعت برق حرارتی در بازدید از کارگاه‌های تخصصی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران و قطعات توربین شهریار درجریان تمامی اقدامات تکلیفی قرار گرفت و اظهار کرد: روند اقدامات با شاخص کمی و کیفی مطلوب است ولی انتظار جدی است که با تمام توان به سرانجام برسد چرا که این مجموعه‌های توانمند، بازوان قوی صنعت برق حرارتی کشور هستند.

محمدباقر لطفی، سرپرست شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران نیز در جریان این بازدید از فعالیت بی‌وقفه تیم‌های فنی در ۱۷ استان خبر داد و گفت: کارگروه‌های ما در بیش از ۲۰ جبهه، حتی در روزهای تعطیل به صورت شبانه‌روزی در حال کار هستند تا این برنامه عظیم تقویت توان نیروگاهی از محل انجام موفق تعمیرات را در مهلت تعیین‌شده محقق کنند.

لازم به توضیح است از نیروگاه‌های شاخص تحت تعمیرات تخصصی که بخش غالب تکالیف این شرکت در برنامه ملی ارتقای آمادگی واحدهای کشور بوده، می توان به واحدهای بمپور، ایرانشهر، زاهدان، خلیج فارس، بندرعباس، تبریز، جهرم، قائن، شهید رجایی قزوین و نیشابور و ده‌ها نیروگاه کشور نام برد که عملیات تعمیراتی آنان در دو جبهه‌ کاری اعم از سایت نیروگاه‌ها مبدا و کارگاه‌های تخصصی اشاره کرد.

این اقدامات گسترده تعمیراتی، نه تنها پاسخی عملیاتی به نیاز فوری شبکه برق کشور است، بلکه نشان‌دهنده عزم مدیران این صنعت حیاتی برای گذارموفق از پایداری برق در روزهای سخت گرم است. موفقیت این برنامه، تضمین‌کننده پایداری شبکه در اوج مصرف سال آینده خواهد بود.

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به عنوان جامع ترین شرکت پشتیبان کننده صنعت نیروگاهی کشور در البرز واقع شده است.