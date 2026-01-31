به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در هجدهمین جشنواره حضرت علیاکبر (ع) جوان سرباز نیروهای مسلح، با گرامیداشت این ایام و تبریک میلاد باسعادت حضرت علیاکبر (ع)، اظهار داشت: با ادای احترام به شهیدان حاضر در جلسه و خطاب به جوانان برومند، سربازان اسلامی و فرماندهان ارجمند حاضر در این مراسم گفت: بسیار خوشحال و خوشبخت هستم که در این جمع حضور دارم و به سهم خودم، قدوم همه شما عزیزان را خیرمقدم عرض میکنم. در آستانه میلاد پربرکت جوان اهل ایمان، حضرت علیاکبر (ع)، جوان برومند و شهید کربلا، گرد هم آمدهایم تا از رشادتهای سربازان عزیزمان و نقشآفرینی بزرگ آنان در دفاع از ایران عزیز تقدیر کنیم.
فرمانده کل ارتش با اشاره به اهمیت این روز افزود: امروز روز مبارکی است و بنده نیز خوشحالم که توفیق حضور در این مراسم را پیدا کردهام. این آیین در ایامی خاص برگزار میشود؛ چراکه ما بهتازگی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را پشت سر گذاشتهایم و پس از آن نیز بهطور مستمر با خباثتها و دشمنیهای دشمنان خبیث ایران عزیز، نظام جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران مواجه بودهایم.
وی تصریح کرد: امروز همه کسانی که لباس دفاع از کشور، جان، ناموس و مال مردم را بر تن کردهاند، چه آنان که لباس دفاع از نظام جمهوری اسلامی، چه لباس دفاع از امنیت ملی و دستاوردهای انقلاب اسلامی را پوشیدهاند، در تمامی نیروهای مسلح، بهطور ویژه مورد احترام ملت ایران هستند. مردم عزیز ما بهخوبی دیدند که دشمنان خبیث اگر فرصتی پیدا کنند، از آن برای ضربه زدن به این کشور، استقلال، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران سوءاستفاده خواهند کرد.
امیر سرلشکر حاتمی با اشاره به ابعاد جنگ اخیر گفت: در این جنگ شاهد نکات بسیار مهم و ویژهای بودیم. دشمن برنامههای خود را بهصورت علنی اعلام کرده بود و این برنامهها، برنامههایی جدی بودند. ابتدا اعلام کردند که میخواهند صنعت هستهای ایران را بهطور کامل از بین ببرند؛ از دانشمندان عزیز ما گرفته تا زیرساختها و تمامی امکانات هستهای کشور. پس از آن نیز گفتند که قصد دارند توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه قدرت موشکی کشور که خاری در چشم دشمنان است، را نابود کنند.
وی ادامه داد: دشمنان اعلام کرده بودند که برای تحقق این اهداف باید فرماندهان پدافند، نیروی هوایی و سایر بخشها را مورد آسیب قرار دهند و حتی ادعا کردند که ۱۸ سال برای این اقدام برنامهریزی کردهاند، اما بنده بهصراحت عرض میکنم که این سخن دروغ بود. آنها نه ۱۸ سال، بلکه نزدیک به ۵۰ سال برای این موضوع برنامهریزی کرده بودند؛ از همان روزهای پیروزی انقلاب اسلامی که تحریمها را علیه ما آغاز کردند. در واقع، اولین تحریمها، تحریمهای دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بود.
فرمانده کل ارتش تأکید کرد: دشمنان تصور میکردند امروز میتوانند چنین غلطی را مرتکب شوند، اما دچار اشتباه شدند؛ هم محاسبهشان اشتباه بود و هم تصمیمشان. امروز به فضل الهی، تمامی این توانمندیها بهعنوان داراییهای ارزشمند ملت ایران همچنان پابرجاست.
جمهوری اسلامی ایران قابل از بین رفتن نیست
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنان خود تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قابل از بین رفتن نیست. حتی اگر دانشمندانی از این ملت به شهادت برسند و فرزندان این کشور جان خود را فدا کنند، تا زمانی که علم، فناوری، جوان ایرانی، دانشمند ایرانی، دانشگاههای کشور و مراکز علمی و دانشبنیان فعال هستند، قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران پابرجاست.
وی افزود: دشمنان از ۵۰ سال قبل جمهوری اسلامی ایران را تحریم کردند، اما امروز قدرت دفاعی کشور ما کاملاً بومی شده و قابل از بین بردن نیست. به لطف الهی، چه در حوزه قدرت موشکی، چه قدرت پدافندی و چه در سایر ابعاد دفاعی، جمهوری اسلامی ایران نسبت به قبل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در موقعیتی برتر و با کیفیت بالاتر قرار دارد. این ارتقا نتیجه شناختی است که در جریان این جنگ به دست آوردیم؛ شناختی منحصر بهفرد که حاصل درگیری مستقیم با جنگ ترکیبی، علم و فناوری دشمن بود.
امیر سرلشکر حاتمی تصریح کرد: ما در این جنگ، ضعفها و قوتهای دشمن را بهطور عینی لمس کردیم و همزمان نقاط قوت و ضعف خودمان را نیز شناختیم. حتی کشور روسیه که بیش از سه سال است با مجموعه کشورهای ناتو درگیر است، تجربهای مشابه تجربه ۱۲ روزه جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
وی با اشاره به شهادت فرماندهان نیروهای مسلح گفت: دشمن تصور کرد با ترور و شهادت فرماندهان ما میتواند قدرت دفاعی کشور را تضعیف کند، اما بلافاصله پس از این اقدام، فرماندهان جدید از سوی فرمانده معظم کل قوا منصوب شدند و این پیام روشن را به دشمن داد که این اقدامات کاملاً بیاثر است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سرشار از امیران، سرداران، افسران و سربازانی است که تا آخرین لحظه از این کشور دفاع خواهند کرد.
فرمانده کل ارتش ادامه داد: دشمن به پدافند، نیروی هوایی و برخی بخشهای دفاعی ما آسیب زد، اما امروز همه این مجموعهها به نقطهای بالاتر و برتر از قبل بازگشتهاند. دشمن بر اساس اطلاعات غلطی که از سوی عناصر ضدانقلاب و مزدوران خارجنشین دریافت کرده بود، تصور کرد با بمباران و فشار، میتواند مردم ایران را فریب دهد، اما دید که پاسخ محکمی دریافت کرد. مردم ایران با تمام توان از کشور، تمامیت ارضی، استقلال و نظام جمهوری اسلامی دفاع کردند.
وی افزود: دشمن پس از شکست، با التماس درخواست آتشبس کرد، اما خباثت و دشمنی خود را متوقف نکرد و با برنامهریزیهای جدید تلاش کرد از مسائل داخلی و طبیعی کشور سوءاستفاده کند. آنان تصور کردند میتوانند ناامنی داخلی ایجاد کنند، اما باز هم دچار خطای محاسباتی شدند و به ملت ایران خیانت کردند؛ خیانتی بزرگ به جوانان، نوجوانان، زنان و مردان این سرزمین.
امیر سرلشکر حاتمی با اشاره به فرمان «کشتهسازی» دشمن گفت: دشمن به مزدوران آموزشدیده و مسلح خود دستور داد تا با ایجاد درگیری و تیراندازی، ملت ایران را هدف قرار دهند، اما مردم عزیز ما خیلی سریع نقشه دشمن را شناختند. هرچند در این مسیر جانهای پاک و بیگناهی را از دست دادیم و شهدای عزیزی تقدیم شد، اما ملت ایران بار دیگر در ۲۲ دی پاسخ دندانشکنی به دشمن داد و نشان داد که با بصیرت، هوشمندی و آگاهی کامل، توطئهها را خنثی میکند.
وی ادامه داد: امروز این جنگ همچنان ادامه دارد و دشمن خبیث همانگونه که در ۵۰ سال گذشته برنامههای متنوعی علیه ملت ایران طراحی کرده، همچنان از پا نخواهد نشست. تنها راه، مأیوس کردن دشمن است؛ اینکه بداند هرگونه تعدی، با پاسخ سخت و آسیب جدی مواجه خواهد شد. لازمه این امر، اتحاد، انسجام، همدلی و همکاری همه ماست.
فرمانده کل ارتش با اشاره به حضور پرشور مردم و جوانان گفت: این حضور، پیام روشنی برای دشمن دارد؛ اینکه ملت ایران میداند کشور مشکلاتی دارد، بخشی از این مشکلات محصول دشمنیهاست و حل آنها بر عهده خود ماست، اما حساب مشکلات داخلی کاملاً از حساب دشمن جداست. این حضور پرشور نشان میدهد که مردم آماده دفاع از کشور هستند.
دشمن به دنبال ایجاد شکاف در صفوف ملت است
وی جنگ شناختی را بخش مهمی از جنگ ترکیبی دشمن دانست و افزود: دشمن با استفاده از فضای مجازی و رسانه بهدنبال ایجاد شکاف در صفوف ملت است و امروز با وقاحت، جمهوری اسلامی را متهم میکند، در حالی که این یک دروغ بزرگ و بخشی از جنگ رسانهای دشمن است. اگر دشمن بهدنبال تجزیه ایران نیست، چرا همه نیروهای پیادهنظامش، گروههای تجزیهطلب در شمالغرب، جنوبشرق و اطراف مرزهای کشور هستند؟
امیر سرلشکر حاتمی تأکید کرد: نیت نهایی دشمن، تجزیه ایران عزیز است. تاریخ ۲۰۰ سال گذشته نشان میدهد هر زمان نظام حاکم ضعیف بوده، کشور دچار تجزیه شده است، اما نظام جمهوری اسلامی تنها نظامی است که با وجود هشت سال جنگ تحمیلی، اجازه نداد حتی یک وجب از خاک این کشور جدا شود. دشمن از همین واقعیت عصبانی است، زیرا میداند جمهوری اسلامی مهمترین مانع تجزیه ایران است.
وی خاطرنشان کرد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل دفاعی و نظامی قرار دارند، تحرکات دشمن در منطقه بهطور دقیق رصد میشود و دست ما روی ماشه است. اگر دشمن مرتکب اشتباه شود، بدون تردید امنیت خود، امنیت منطقه و امنیت رژیم صهیونیستی را به خطر خواهد انداخت.
فرمانده کل ارتش با قدردانی از کشورهای همسایه گفت: همسایگان ما اعلام کردهاند اجازه سوءاستفاده از سرزمین و فضای خود علیه ایران را نخواهند داد و این هوشمندی جای قدردانی دارد، چراکه میدانند هرگونه ناامنی علیه ایران، کل منطقه را ناامن خواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران صلحطلبترین نظام در منطقه است و هرگز به هیچ کشوری تعدی نکرده، اما تهدید ملت بزرگی چون ایران، اشتباهی بزرگ است. سربازان فداکار و فرماندهان جنگبلد ما آماده پاسخ هستند. اگر دشمن بهدنبال حل مسئله است، باید با ملت بزرگ ایران با احترام برخورد کند. حضور شما پیام روشنی به مردم دارد که نیروهای مسلح در کنار ملت هستند و اجازه نخواهند داد دشمن با ایجاد فضای غبارآلود، نظم زندگی مردم را برهم بزند. انشاءالله با سربلندی از این شرایط عبور خواهیم کرد.
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