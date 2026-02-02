ولدان: جوانان نیروی راهبردی پیشرفت کشور هستند

حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انقلاب که از ابتدا بر محور جوانان شکل گرفت و حیات خود را مدیون حضور و نقشآفرینی آنان است.
وی با تأکید بر اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب بهترین راهنما برای شناخت جایگاه نسل جوان است، ادامه داد: در منظومه فکری رهبری، جوانان موتور پیشران حرکت کشور و سرمایه اصلی برای تحقق آرمانهای بلند انقلاب به شمار میآیند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به تلاش دشمنان برای ارائه تصویری نادرست از جوان ایرانی تصریح کرد: تصویری که جوان ایرانی را فردی سستدین و وابسته به فرهنگ غرب نشان میدهد، کاملاً غلط است. تصویر واقعی جوان ایرانی را میتوان در میدانهای عینی مشاهده کرد؛ از ایثارگری در دفاع مقدس و دفاع از حرم گرفته تا درخشش در عرصههای علمی و فناوری از حوزه هستهای تا نانو و همچنین نقشآفرینی در برگزاری باشکوه مراسم دینی.
حجت الاسلام ولدان گفت: جوان مؤمن ایرانی، ترکیبی از ایمان، بصیرت، شجاعت و دانش است و این هویت برجسته، از برکات و دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه دوره جوانی به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد، از جمله روحیه حقپذیری و انرژی بالا، ظرفیت بالایی برای تحولآفرینی دارد، ادامه داد: جوانان میتوانند قفل بسیاری از مشکلات کشور را بگشایند و بار سنگین حرکت به سمت قلههای بلند تمدن نوین اسلامی را بر دوش بکشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: جوانان موتور محرک جامعهاند و با امید، خلاقیت و روحیه نوآورانه، پیشران اصلی پیشرفت کشور به شمار میروند. راهحل اساسی مشکلات نیز در اعتماد به همین نیروی درونی نهفته است، نه در اتکا به خارج.
حجتالاسلام ولدان در پایان بر ضرورت جوانگرایی در مدیریت کشور تأکید کرد و افزود: تجربه نشان داده است هر جا به جوانان مؤمن و توانمند میدان داده شده، کارها با سرعت، دقت، مسئولیتپذیری و ابتکار بیشتری پیش رفته است. از این رو، واگذاری تدریجی مسئولیتها به نسل جوان، یک ضرورت راهبردی برای حفظ پویایی و نشاط کشور و تضمین تداوم و تعالی انقلاب اسلامی است.
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