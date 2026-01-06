ولدان: مسجد جامع شهدا شیراز کانون تربیت معنونی نسل جوان است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه تاریخی و معنوی مسجد شهدا اظهار کرد: این مسجد که در میان مردم به مسجد نو نیز شهرت دارد، با وسعتی حدود دو هکتار، بزرگترین مسجد ایران به شمار می‌رود. بنای آن به دوره اتابکان فارس بازمی‌گردد و حاصل نذر اتابک سعد بن زنگی برای شفای فرزندش بود. از همان زمان تاکنون، مسجد شهدا به‌عنوان مسجد جامع شیراز، کانون عبادت و اجتماع مؤمنان بوده است.

وی ادامه داد: این میراث تاریخی، علاوه بر جایگاه فرهنگی و مذهبی خود، دیروز میزبان بزرگترین اعتکاف جوانان کشور شد. در ایام البیض ماه رجب، شبستان وسیع مسجد شهدا با حضور پرشور هزاران جوان از شیراز و دیگر نقاط ایران، به محفل انس با قرآن، دعا و خلوت‌های معنوی تبدیل شد. بیست و پنجمین دوره این آئین، جلوه‌ای از ایمان، نشاط و همبستگی نسل جوان بود که نشان داد سنت‌های معنوی همچنان در قلب جامعه زنده و پویا هستند.

حجت‌الاسلام ولدان تصریح کرد: بزرگترین اعتکاف جوانان کشور با حضور ۸ هزار نوجوان و جوان شیرازی در مسجد جامع شهدای شیراز و با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: اعتکاف جوانان در مسجد شهدا، پیوندی میان تاریخ و حال بود؛ جایی که نذر یک پدر در قرون گذشته، دیروز به کانونی برای تربیت معنوی نسل جوان بدل شد. این حضور گسترده، سرمایه‌ای عظیم برای آینده فرهنگی و دینی کشور به شمار می‌رود.