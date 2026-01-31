درمانی: ۷۱پروژه عمرانی و خدماتی آستارا همزمان با دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۷۱ پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتبار ۳۲۶ میلیارد و ۱۵۱ میلیون تومان آماده بهره‌برداری همزمان با دهه مبارک فجر در شهرستان آستارا است.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اشتغال‌زایی، زیرساختی و خدمات عمومی اجرا شده و افتتاح آن‌ها نقش مهمی در توسعه متوازن و ارتقای کیفیت زندگی مردم آستارا خواهد داشت.

فرماندار آستارا با اشاره به شعار محوری دهه مبارک فجر امسال با عنوان «ایران مقتدر، ملت پیروز» گفت: این شعار بیانگر روحیه ایستادگی، خودباوری و پیشرفت ملت ایران است و افتتاح پروژه‌های متعدد در آستارا نیز جلوه‌ای از همین اقتدار و پیروزی مردم در مسیر توسعه و آبادانی است.

وی با اشاره به جزئیات طرح‌های قابل افتتاح افزود: ۲ پروژه اشتغال مددجویی، ۳ طرح اشتغال‌زایی بهزیستی، ۱۳ پروژه دهیاری‌های دهستان حیران، ۱۰ پروژه اصلاح و تقویت شبکه برق، یک واحد اقامتگاه بوم‌گردی، ۱۰ پروژه بنیاد مسکن، طرح‌های مسکن مددجویی و محرومین، پروژه گازرسانی، طرح‌های راهداری، زمین چمن مصنوعی، پروژه های سردخانه، روستا بازار، واحد پرورش گل و گیاه و مرکز پرورش ماهیان سردآبی از جمله برنامه‌های آماده افتتاح در دهه فجر امسال است.

درمانی دهه مبارک فجر را فرصتی برای نمایش دستاوردهای نظام و تقویت امید اجتماعی دانست و تصریح کرد: افتتاح این پروژه‌ها نشان‌دهنده تلاش مجموعه دولت برای رفع محرومیت، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال در شهرستان است و اجرای این طرح‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و بخش خصوصی انجام شده و ثمرات آن مستقیماً به زندگی مردم بازمی‌گردد.

وی با تأکید بر اهمیت عدالت در توزیع خدمات افزود: تلاش کرده‌ایم پروژه‌ها در همه بخش‌ها و روستاهای شهرستان پراکندگی مناسب داشته باشد تا هیچ نقطه‌ای از خدمات عمرانی و رفاهی محروم نماند.

فرماندار آستارا برگزاری یادواره‌های شهدا، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و افتتاح طرح‌های عمرانی را از دیگر برنامه‌های دهه فجر در آستارا عنوان کرد.