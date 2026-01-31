دائمی: بیش از ۱۱ هزار سند مالکیت توسط بنیاد مسکن صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی ظهر شنبه همزمان با فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگاران، صدور اسناد مالکیت را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های بنیاد مسکن برای تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی دانست و اظهار کرد: تثبیت مالکیت، نقش مؤثری در ایجاد امنیت حقوقی، توسعه محلی و افزایش اعتماد عمومی دارد.

وی با اشاره به تعامل سازنده بنیاد مسکن با اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، بنیاد مسکن موفق شده است از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۱ هزار و ۲۵۰ برگ سند مالکیت را به مالکان واجد شرایط تحویل دهد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان با تشریح جزئیات این آمار گفت: از مجموع اسناد صادر شده، ۹ هزار و ۵۲ برگ سند به خانوارهای ساکن در روستاهای استان اختصاص یافته و ۲ هزار و ۱۱ برگ سند نیز برای املاک واقع در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت صادر شده است.

دائمی با تأکید بر مأموریت قانونی بنیاد مسکن در این حوزه تصریح کرد: بر اساس ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مسئولیت صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است که این موضوع بیانگر اهمیت تثبیت مالکیت در مناطق کم‌جمعیت کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صدور سند رسمی تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه نقش مهمی در تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، کاهش اختلافات ملکی و افزایش آرامش و امنیت خاطر شهروندان ایفا می‌کند.