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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

«فصل انار» منتشر شد/ داستان عشقی که هر دانه‌اش حکایتی دارد

«فصل انار» منتشر شد/ داستان عشقی که هر دانه‌اش حکایتی دارد

 کتاب «فصل انار»، رمانی با محوریت عشق و تحولات احساسی، به قلم زینب سنجارون، توسط انتشارات تلاوت آرامش روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر روایتگر داستان عمیق و ملموس دو شخصیت، ثمین و آیدین، و مسیر شکل‌گیری پیوند عاشقانه آن‌هاست.

در این کتاب، خواننده ضمن دنبال کردن ارتباط عاشقانه شخصیت‌ها، با درونیات هر یک از آن‌ها نیز آشنا می‌شود. نویسنده از زاویه دید هر شخصیت، وقایع آشنایی، چالش‌ها و فراز و نشیب‌های مسیر دلدادگی، انتخاب‌های سرنوشت‌ساز و جهت‌گیری‌های پیش روی آنان را بازگو می‌کند.

«فصل انار» با پرداختی دقیق به احساسات و تجربه‌های شخصی شخصیت‌ها، خواننده را به کاوش در لایه‌های پنهان عشق دعوت می‌کند، جایی که هر «دانه انار» نمادی از شور و هیجان احساسی است.

این اثر، جلد سوم مجموعه روبه دریا است که با سردبیری بهزاد دانشگر منتشر می‌شود. دو جلد پیشین این مجموعه با عناوین نفس و یسنا با استقبال مخاطبان مواجه شده و چندین نوبت تجدید چاپ شده‌اند.

کتاب فصل انار در ۳۵۷ صفحه و توسط انتشارات تلاوت آرامش، ناشر تخصصی حوزه زن، حجاب و خانواده منتشر شده است.

کد مطلب 6736180
زهرا اسكندری

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