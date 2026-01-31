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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵

رگبار و رعد و برق پایان هفته در البرز؛ دما ۱۰ درجه افزایش می‌یابد

رگبار و رعد و برق پایان هفته در البرز؛ دما ۱۰ درجه افزایش می‌یابد

البرز- مدیرکل هواشناسی البرز از تغییرات محسوس در وضعیت جوی این استان تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت: از روز سه‌شنبه و چهارشنبه شاهد بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق در برخی مناطق هستیم

کامران حقی‌آبی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت جوی و پیش‌بینی‌های هواشناسی برای هفته جاری را تشریح کرد.

وی با اشاره به شرایط جوی روزهای ابتدایی هفته، بیان کرد: امروز شنبه (۱۱ بهمن) و فردا یکشنبه (۱۲ بهمن)، آسمان اغلب نواحی استان به صورت صاف تا کمی ابری باقی خواهد ماند، اما در برخی ساعات، وزش باد با شدت نسبتاً قابل توجهی احساس خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز در خصوص تغییرات جوی اواسط هفته، تصریح کرد: وضعیت هوا روز دوشنبه (۱۳ بهمن) نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود. اما نگرانی اصلی مربوط به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۴ و ۱۵ بهمن) است که بر اساس مدل‌های پیش‌بینی، احتمال رگبار و رعد و برق در پاره‌ای از مناطق استان وجود دارد و ضرورت دارد هم‌استانی‌ها نکات ایمنی را مد نظر قرار دهند.

وی در بخش دیگری با اشاره به نوسانات دمایی، گفت: نکته مثبت این هفته، افزایش دمای هوا نسبت به هفت روز گذشته است. کمینه دمای هوا در استان بین ۲ تا ۷ درجه سانتیگراد و بیشینه دما نیز در محدوده ۱۱ تا ۱۶ درجه سانتیگراد نوسان خواهد داشت که نشان‌دهنده گرم‌تر شدن هوا نسبت به دوره مشابه قبل است.

کد مطلب 6736201

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