مهدی خسروی بنجار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: به منظور تسهیل دسترسی مردم استان به مقاصد مهم کشور، دو مسیر پروازی جدید از شهر زابل به تهران و مشهد همزمان با ایام دهه فجر راه‌اندازی خواهد شد. این پروازها از روز شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ برقرار می‌شوند.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان افزود: پروازهای مذکور در روزهای شنبه هر هفته انجام خواهد شد و مسافران می‌توانند از طریق دفاتر و سایت‌های اینترنتی فروش بلیط، به‌طور آنلاین بلیط‌های خود را خریداری کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این پروازها تحت مدیریت شرکت هواپیمایی چابهار ایر انجام خواهد شد و هر پرواز ظرفیت جابجایی 120 مسافر را دارد. این اقدام گامی مهم در جهت ارتقاء سطح خدمات به مسافران و رفاه حال مردم استان به شمار می‌رود.