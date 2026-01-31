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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

راه‌اندازی دو مسیر پروازی جدید از «زابل» به تهران و مشهد

راه‌اندازی دو مسیر پروازی جدید از «زابل» به تهران و مشهد

زاهدان - مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان، از راه‌اندازی دو مسیر پروازی جدید از زابل به تهران و مشهد در روزهای شنبه همزمان با ایام دهه فجر خبر داد.

مهدی خسروی بنجار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: به منظور تسهیل دسترسی مردم استان به مقاصد مهم کشور، دو مسیر پروازی جدید از شهر زابل به تهران و مشهد همزمان با ایام دهه فجر راه‌اندازی خواهد شد. این پروازها از روز شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ برقرار می‌شوند.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان افزود: پروازهای مذکور در روزهای شنبه هر هفته انجام خواهد شد و مسافران می‌توانند از طریق دفاتر و سایت‌های اینترنتی فروش بلیط، به‌طور آنلاین بلیط‌های خود را خریداری کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این پروازها تحت مدیریت شرکت هواپیمایی چابهار ایر انجام خواهد شد و هر پرواز ظرفیت جابجایی 120 مسافر را دارد. این اقدام گامی مهم در جهت ارتقاء سطح خدمات به مسافران و رفاه حال مردم استان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6736208

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی، این یعنی آسایش مردم

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