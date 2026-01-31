هشدار مدیر جهاد کشاورزی طالقان نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب لنکرانی در بازدید اخیر خود نسبت به پیامدهای گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان هشدار داد و این پدیده را ناشی از تحولات ساختاری، مشکلات اقتصادی، و جریان سریع شهرنشینی دانست.
وی افزود: با توجه به ماهیت ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها، بروز تغییرات کالبدی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در نواحی شهری اجتنابناپذیر است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طالقان عنوان کرد: گسترش این پدیده اثرات نامطلوبی چون تخریب سیمای کالبدی شهر، از بین رفتن منابع، تعرض به حریم رودها، آلودگی زیست محیطی و ارائه ناکارآمد خدمات شهری را به دنبال خواهد داشت.
وی تأکید کرد: برای حفظ اراضی مناسب جهت توسعه موزون شهرها با اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها باید در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر باشد.
لنکرانی همزمان با سالگرد تأسیس سازمان امور اراضی کشور، اذعان کرد: طی سالهای اخیر میزان ساخت و سازها افزایش یافته و فشار زیادی بر اراضی کشاورزی وارد شده است؛ زیرا متقاضیان با تغییر کاربری اراضی صرفاً به دنبال افزایش سرمایه هستند.
این مسئول عنوان کرد: کشاورزی طالقان که هدفش تولید بود، اکنون به کشاورزی معیشتی تبدیل شده و از اراضی کشاورزی به عنوان تفنن و تفریح بهرهبرداری میشود.
وی افزود: اکنون برخی افراد فرصتطلب، زمینخوار و بنگاههای معاملاتی وارد شده و اراضی را تقسیم میکنند. با این اقدام، سالهای آتی علاوه بر از بین رفتن منابع آبی، تولیدات کشاورزی را نیز از دست خواهیم داد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طالقان بیشترین حجم ساخت و سازهای غیرمجاز را در مناطق حاشیهنشین و حریم شهرها دانست و توضیح داد که این تخلفات در قسمتهای مرکزی و بافتهای فرسوده کمتر دیده میشود، زیرا قیمتها در مناطق حاشیهای پایینتر است.
وی در ادامه به نقش مشاوران املاک و افراد سودجو اشاره کرد که با شایعهپراکنی در خصوص افزایش قیمت در یک منطقه، سرمایههای اندک مردم را به سمت زمینهای خارج از محدوده شهر هدایت میکنند. این اراضی که پس از سالها به حریم شهر اضافه نشدهاند، صاحبان خود را در وضعیتی بلاتکلیف رها کردهاند.
لنکرانی با بیان اینکه ساخت و سازها برای دلالان جذابیت دارد، اظهار کرد: در تلاش هستیم تا اطلاعات دقیقی از ساخت و سازهای سطح شهرستان داشته باشیم و از افزایش تعداد این ساخت و سازها از طریق عدم واگذاری امتیازات آب، برق، گاز و تخریب آنها جلوگیری کنیم.
وی با تأکید بر اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز تبعات زیادی دارند و مخالف اصل حفظ کاربری فضاهای سبز و اراضی کشاورزی هستند، گفت: این تخلفات منجر به تهدید امنیت غذایی میشود، حقوق شهروندان در آن رعایت نمیشود و سیما و منظر شهری و خارج شهر را نازیبا میکنند.چون افراد متخلف بیشتر به دنبال منفعت مالی هستند، پیشگیری در بدو تخلف حیاتی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طالقان در پایان ضمن تقدیر و تشکر از حمایتهای ریاست جهادکشاورزی استان البرز، فرماندار شهرستان، دستگاه قضایی، انتظامی، نظارتی، بخشداران و دستگاههای خدماترسان، از شهروندان خواست که در هر کجای شهر، حریم و روستا که شاهد ساخت و ساز غیرمجاز هستند، موضوع را با اطلاعرسانی به مراجع ذی ربط، از جمله سامانه اطلاعرسانی ۱۳۱ جهاد کشاورزی، گزارش دهند.
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