به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن مشرفی صبح شنبه در نشست خبری ویژه دهه فجر با بیان این که برنامه های سال جاری دهه فجر بر اساس مظاهر قدرت موجود در ایران اسلامی انجام شده است، افزود: با توجه نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن، برنامه ریزی برنامه های دهه فجر سال جاری طوری انجام شده است که همه برنامه های پیش بینی شده توسط گروه های مختلف مردم برگزار شود.

حجت الاسلام مشرفی با تاکید بر این که جوانان از جمله مظاهر قدرت ایران اسلامی هستند، افزود: جوانان از سرمایه ها و آینده سازان انقلاب اسلامی هستند که در پیشرفت های علمی و خنثی کردن نقش های دشمن همواره تأثیرگذار بوده اند، از تشکیل کمیته های مردمی و محلات در ستاد دهه فجر استان خبر داد.

به گفته وی، فردا مراسم بزرگداشت ورود امام خمینی(ره) به کشور در میدان امام خمینی بیرجند همراه با رژه موتوری ساعت ۹ صبح برگزار می شود که با توجه به حوادث اخیر کشور این مراسم در واقع تجدید بیعت با مقام معظم رهبری خواهد بود.

رئیس ستاد دهه فجر خراسان جنوبی گفت: در جنگ اخیر دشمن تلاش کرد صدای حقیقت را خاموش کند، اما ایستادگی فعالان رسانه‌ای موجب شد نقشه دشمن نتیجه معکوس بدهد و حقیقت با قدرت بیشتری آشکار شود.

حجت الاسلام مشرفی اظهار کرد: با گسترش جوامع انسانی، برای جلوگیری از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران، قانون الهی و پیامبران الهی مبعوث شدند تا عدالت را برقرار کنند و از آغاز تاریخ، دو جبهه حق و مستکبران در مقابل هم قرار داشته‌اند، جبهه‌ای مردمی و عدالت‌خواه در برابر اقلیتی زورگو و سلطه‌گر همواره وجود داشته اند.

حجت الاسلام مشرفی تاکید کرد: امروز هم جریان استکباری در قالب قدرت‌های سلطه‌گر جهانی، با چپاول منابع ملت‌ها و حتی سرقت علمی و فرهنگی آنان، خود را به‌عنوان پیشرفته معرفی می‌کند، در حالی که پیشرفت‌هایشان حاصل غارت ملت‌هاست.

وی با بیان اینکه ملت ایران از گذشته دارای روحیه حق‌ طلبی، معنویت‌ گرایی و عدالت‌ خواهی بوده است، خاطر نشان کرد: قیام امام خمینی(ره) این ظرفیت مردمی را سازماندهی کرد و انقلاب اسلامی شکل گرفت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی سه هدف اصلی نهضت امام خمینی(ره) را پایان دادن به حکومت طاغوت، بیداری ملت‌های جهان و زمینه‌سازی برای ظهور منجی عالم بشریت اعلام کرد و افزود: ذیل ستاد استانی، ۱۲ ستاد شهرستانی، ستادهای محله‌ای و ۲۸ کمیته تخصصی تشکیل شده است.

وی افزود: از جمله برنامه ها دهه فجرمی توان به جشنواره دانش‌آموزی «نورٌ علی نور»، نمایشگاه‌ها و محافل قرآنی، کاروان شادی «عمو روحانی» در مدارس و مناطق حاشیه‌ای، تشکیل ستادهای محله‌ای و کمیته مردمی، نورافشانی شب ۲۲ بهمن، بانگ «الله‌اکبر» و «یا مهدی ادرکنی» و احیای شب نیمه شعبان و شادپیمایی مردمی واجرای آیین «میهمانی لاله‌ها» در ۱۶ بهمن اشاره کرد.

رئیس ستاد بزرگداشت دهه فجر در خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن افزود: این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام شیرازی، رئیس عقیدتی سیاسی فراجا در مرکز استان برگزار می شود.

وی گفت: راهپیمایی در بلوار پاسداران (حدفاصل میدان قدس تا چهارراه شهید قرنی) برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در طول مسیر پیش‌بینی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر مردمی‌بودن برنامه‌ها خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی، برگزاری مراسم‌ها در بین مردم، مساجد و محلات است و مدیران نیز موظفند در متن جامعه حضور داشته باشند.

وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور گسترده در برنامه‌های دهه فجر گفت: این ایام فرصت نمایش وحدت، امید و اقتدار ملت ایران در برابر جنگ اراده‌ها و هجمه‌های دشمنان است.