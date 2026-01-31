به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی، عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد استان از دهه فجر سال ۱۴۰۳ تا به امروز اظهار کرد: با وجود محاصره اقتصادی و محدودیت شدید منابع، در حوزههای عمرانی و اقتصادی اتفاقات مهمی رقم خورده و آمارها نشان میدهد منابع جذبشده در این مدت، نسبت به دوره مشابه قبل حدود دو برابر شده است.
استاندار گلستان، معیشت مردم و تنظیم بازار را از مهمترین اولویتهای دولت دانست و افزود: ستاد تنظیم معیشت مردم یکی از دغدغههای جدی رهبر معظم انقلاب، رئیسجمهور و همه دولتمردان است. در همین راستا، با برگزاری جلسات متعدد با اتاق اصناف، توزیع ۱۱ کالای اساسی در بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ فروشگاه استان انجام شده تا مردم در شهرها و روستاها با کمبود ارزاق عمومی مواجه نشوند.
طهماسبی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران گفت: در یک سال گذشته بیش از ۱۵ هزار ملاقات مردمی و بیش از ۸۰ سفر شهرستانی انجام شده و معاونان استانداری بهصورت منظم در شهرستانها، بازارها و واحدهای تولیدی حضور داشتهاند؛ چرا که بدون حضور در میان مردم، امکان حل مسائل وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، علاجبخشی خلیج گرگان را یکی از مطالبات اساسی استان برشمرد و افزود: اگر برای خلیج گرگان چارهاندیشی نشود، در آینده باید هزینهای در سطح ملی مشابه دریاچه ارومیه پرداخت شود. سالانه حدود ۲۰ سانتیمتر عقبنشینی آب در این منطقه اتفاق میافتد و دولت با وجود اینکه مزارع میگو متعلق به بخش خصوصی است، عملیات لایروبی و آبرسانی را انجام داده است.
استاندار گلستان همچنین از بازگشت اسناد تاریخی و املاک آشوراده به استان خبر داد و گفت: این مطالبه قدیمی با همکاری دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد کشور محقق شد و برخلاف برخی ادعاها، مراجعه به اسناد و پیگیری حقوق استان بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
طهماسبی با اشاره به وضعیت پروژههای نیمهتمام استان اظهار کرد: گلستان حدود یکهزار و ۲۰۰ پروژه نیمهتمام دارد که برخی از آنها بیش از ۳۰ سال قدمت دارند و با پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد رها شدهاند. دولت نمیتواند با بودجههای قطرهچکانی این پروژهها را به سرانجام برساند و اولویت، تکمیل پروژههای بالای ۷۰ درصد پیشرفت است.
وی درباره بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی گرگان گفت: این پروژه نزدیک به ۲۰ سال است که آغاز شده اما پیشرفت قابل قبولی نداشته و با این شیوه تأمین اعتبار، تکمیل آن دههها طول خواهد کشید؛ به همین دلیل، برونسپاری و جذب سرمایهگذار در دستور کار قرار گرفته است، هرچند استان همچنان با کمبود حدود دو هزار تخت بیمارستانی مواجه است.
استاندار گلستان، پروژه راهآهن شمال جنوب را یکی از طرحهای ملی و راهبردی استان دانست و افزود: مطالعات این پروژه کامل است اما به دلیل محدودیتهای بودجهای، نیازمند ورود بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت است.
وی همچنین به پیگیریهای انجامشده برای پتروشیمی گلستان اشاره کرد و گفت: این پروژه با ۹۰ هزار سهامدار، مطالبه جدی مردم است و موضوع تأمین خوراک و تخفیف سوخت آن در سطوح عالی کشور در حال پیگیری است.
طهماسبی از پیشرفت پروژههای سرمایهگذاری استان از جمله تلهکابین علیآباد، آبشیرینکن غرب گلستان و توسعه منطقه آزاد اینچهبرون خبر داد و افزود: بیش از ۱۰۰ شرکت در منطقه آزاد به ثبت رسیدهاند و بزرگترین پایانه محصولات کشاورزی شمال کشور در این منطقه در حال احداث است.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه بودجه روستایی استان گفت: بودجه روستایی گلستان از حدود ۳۴۰ میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان رسیده و امروز هیچ دهیاری بدون اعتبار نیست. همچنین بیش از ۶ هزار واحد مسکن روستایی در یک سال گذشته ساخته و تحویل شده است.
استاندار گلستان با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و همراهی اصحاب رسانه، تأکید کرد: همه مدیران استان موظفند در دهه فجر با برگزاری نشستهای خبری، پاسخگوی مطالبات مردم و رسانهها باشند.
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