فوت یک جوان به علت برخورد با سیم فشار قوی در رضوانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حامد شادبهر اعلام کرد: در تاریخ سوم بهمن ماه 1404 در پی تماس تلفنی شهروندان با پلیس از وجود خودرو پراید مشکوک به صورت رها شده با پلاک مخدوش در روستای روشنده به پلیس گزارش گردید.

وی افزود: مامورین انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان در محل اعلامی حاضر و طی بررسی موضوع مشخص گردید فردی به هویت ش.م 23 ساله بعلت برق گرفتگی مابین خودرو و تیر برق به زمین افتاده است و علایم حیاطی ندارد.

فرماندهی انتظامی شهرستان در تکمیل این خبر اظهار داشت : مقداری سیم برق و قیچی مخصوص قطع سیم در کنار متوفی کشف گردید و پس از انجام پروتکل‌های قانونی، جنازه ایشان به خانواده تحویل داده شد.

سرهنگ حامد شادبهر در ادامه افزود :«در این مدت، اطلاعات نادرستی درباره نحوه فوت ایشان منتشر شده است. به خصوص ادعاهایی مبنی بر تیر خوردن شادروان ش . م کاملاً بی‌اساس و غیرواقعی هستند. ما تمامی این موضوعات را در دست بررسی داریم و هرگونه سعی در سو استفاده از این موضوع، پیگیری قانونی خواهد شد.»

این مقام انتظامی از مردم فهیم رضوانشهر خواست: « فقط به منابع رسمی اعتماد کنند و از انتشار اطلاعات غیرواقعی خودداری کنند