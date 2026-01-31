محمد علی طالبی، عصر شنبه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پیگیری توقف طرح کدینگ سوخت در استان کرمان گفت: باید از دستگاه‌های ملی که نسبت به خواسته به‌ حق مردم در زمینه لغو کدینگ سوخت بی‌توجه بوده‌ اند، انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه توقف طرح کدینگ سوخت مطالبه به حق مردم است افزود: بر اساس برنامه‌ ریزی انجام‌شده، از ۱۵ اسفندماه طرح کدینگ سوخت در استان کرمان متوقف خواهد شد.

استاندار کرمان ادامه داد: مطالبه مردم استان کرمان در این زمینه کاملاً روشن است و انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌ های نهایی در سطح ملی، متناسب با شرایط استان و خواست عمومی انجام شود.

طالبی، با اشاره به اینکه هنوز به طور قطعی اعلام نشده که کدینگ سوخت به‌ صورت کامل برای همیشه حذف می‌شود یا احتمال بازگشت آن وجود دارد تصریح کرد: امیدواریم با هماهنگی‌هایی که انجام می شود به سمتی پیش برود که دیگر شاهد اجرای مجدد کدینگ سوخت نباشیم.