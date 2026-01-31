  1. استانها
  2. کرمان
۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

طالبی در پاسخ به مهر: کدینگ سوخت از ۱۵ اسفند در استان کرمان حذف می‌شود

طالبی در پاسخ به مهر: کدینگ سوخت از ۱۵ اسفند در استان کرمان حذف می‌شود

کرمان _استاندار کرمان از حذف کدینگ سوخت در این استان از 15 اسفندماه سال جاری خبر داد.

محمد علی طالبی، عصر شنبه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پیگیری توقف طرح کدینگ سوخت در استان کرمان گفت: باید از دستگاه‌های ملی که نسبت به خواسته به‌ حق مردم در زمینه لغو کدینگ سوخت بی‌توجه بوده‌ اند، انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه توقف طرح کدینگ سوخت مطالبه به حق مردم است افزود: بر اساس برنامه‌ ریزی انجام‌شده، از ۱۵ اسفندماه طرح کدینگ سوخت در استان کرمان متوقف خواهد شد.

استاندار کرمان ادامه داد: مطالبه مردم استان کرمان در این زمینه کاملاً روشن است و انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌ های نهایی در سطح ملی، متناسب با شرایط استان و خواست عمومی انجام شود.

طالبی، با اشاره به اینکه هنوز به طور قطعی اعلام نشده که کدینگ سوخت به‌ صورت کامل برای همیشه حذف می‌شود یا احتمال بازگشت آن وجود دارد تصریح کرد: امیدواریم با هماهنگی‌هایی که انجام می شود به سمتی پیش برود که دیگر شاهد اجرای مجدد کدینگ سوخت نباشیم.

کد مطلب 6736270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها