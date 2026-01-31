فراخوان بنیاد ملی نخبگان برای جذب استعدادهای برتر دربخش خصوصی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمدالله اکوانی، از انتشار نخستین فراخوان جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی خبر داد و گفت: این فراخوان با هدف ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیتهای علمی دانشگاهها و نیازهای واقعی بنگاههای اقتصادی کشور طراحی شده است.
وی افزود: این فراخوان ویژه دانشآموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده و تمامی فارغالتحصیلان دانشگاهی بدون محدودیت میتوانند در آن شرکت کنند.
رئیس بنیاد نخبگان استان تصریح کرد: متقاضیان واجد شرایط برای آگاهی از نیازهای اعلامشده بخش خصوصی و ثبتنام، میتوانند به وبگاه بنیاد ملی نخبگان مراجعه کرده و فرآیند نامنویسی را از طریق سامانه «سینا» به نشانی sina.bmn.ir انجام دهند.
اکوانی با اشاره به زمانبندی فراخوان اظهار داشت: مهلت ثبتنام از ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ ادامه دارد و داوطلبان باید در بازه تعیینشده مراحل ثبتنام را تکمیل کنند.
وی گفت: بنیاد ملی نخبگان نیازهای شرکتها و صنایع بخش خصوصی به نیروی انسانی متخصص را احصا کرده و متقاضیان میتوانند با ورود به سامانه، رشته تحصیلی و شرکت یا صنعت محل خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنند.
رئیس بنیاد نخبگان استان افزود: پس از پایان مهلت ثبتنام، کارگروههای تخصصی شرایط متقاضیان را بررسی کرده و افراد واجد شرایط را بر اساس شاخصهای علمی برای جذب به شرکتها و صنایع بخش خصوصی معرفی میکنند.
اکوانی لاضافه کرد: بنیاد ملی نخبگان در سالهای اخیر با اجرای طرحهای متنوع، رویکرد تقویت حضور نخبگان در عرصههای اثرگذار اقتصادی و اجتماعی را بهطور جدی دنبال کرده است.
وی اضافه کرد: متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۰۷۴۳۳۲۳۱۵۳۱ داخلیهای ۱، ۲ و ۳ تماس بگیرند یا به صورت حضوری به بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد مراجعه کنند.
نظر شما