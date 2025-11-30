به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری بنیاد ملی نخبگان، در نظر دارد پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور را با هدف ارتقا سطح فعالیت‌های پژوهشی و حمایت از دانش‌آموختگان برتر مقطع دکتری جذب کند.

جذب این پژوهشگران با چشم‌انداز توسعه مرزهای دانش و فناوری، ارائه راهکارهای نوین برای حل مسائل اساسی کشور و تقویت توانمندی‌های پژوهشی و فناورانه فارغ‌التحصیلان دکتری طراحی شده است.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه بنیاد ملی نخبگان به این آدرس نسبت به ثبت‌نام و ارسال مدارک لازم اقدام کنند.

مهلت نهایی ثبت‌نام در این دوره تا تاریخ ۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

در این دوره، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مجموعه‌ای از طرح‌های پژوهشی تقاضامحور خود را جهت انتخاب پژوهشگران معرفی کرده است. فهرست کامل این طرح‌ها، همراه با شرایط، ضوابط، مدارک مورد نیاز و توضیحات جامع، در فایل فراخوان پیوست‌شده در انتهای این خبر قابل دریافت است.

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران از تمامی پژوهشگران مستعد و علاقه‌مند دعوت می‌کند تا با شرکت در این فراخوان، نقشی مؤثر در پیشبرد فناوری و کمک به حل چالش‌های کلیدی کشور ایفا کنند.