هشدار تند جنبش انصارالله یمن به آمریکا/منتظر شدت یافتن جنگ باشید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله یمن روز شنبه در پیامی با انتقاد از نتایج نشست وزیران خارجه ۵ کشور عربی با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در امان، پایتخت اردن درباره تحولات غزه به گسترش دامنه جنگ در منطقه هشدار داد.

محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن تأکید کرد که کشورهای عربی بیش از هر زمان دیگری باید به مسئولیت خود در قبال مردم غزه و حمایت از ملت فلسطین عمل کنند تا این مردم بتوانند به حقوق مشروع خود دست یابند.

وی با اشاره به اینکه در نشست اردن، وزیر خارجه آمریکا باید شاهد موضع‌گیری‌های قاطع‌تری از سوی کشورهای عربی می‌بود، تأکید کرد: درخواست ملتمسانه از آمریکا برای اینکه برای پشتیبانی از کودکان غزه لطف کند، هیچ سودی ندارد و فقط باعث کشتار هر چه بیشتر غیر نظامیان توسط اسرائیل می‌شود.

سخنگوی انصارالله به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز هشدار داد: بلینکن باید بداند تا زمانی که آمریکا به اسرائیل زمان می‌دهد تا به کشتارهای جمعی در غزه ادامه دهد، دایره جنگ نیز گسترش خواهد یافت.

نیروهای مسلح یمن طی روزهای گذشته حملات موشکی و پهپادی به سمت رژیم صهیونیستی انجام داد.

نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: این سومین عملیات در حمایت از برادران مظلوم ما در فلسطین است و این حملات ادامه دار خواهد بود و بر شمار آن افزوده خواهد شد.



چهارشنبه هفته گذشته، جنبش «انصارالله» یمن از حمله گسترده پهپادی به چندین هدف در عمق اسرائیل خبر دادند که دومین حمله طی ۴۸ ساعت گذشته بود. این سومین عملیات جنبش انصارالله از زمان تشدید درگیری بین گروه‌های فلسطینی و ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه است.