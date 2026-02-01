رایزنی تلفنی جولانی و بارزانی درباره تحولات سوریه

به گزارش مهر به نقل از شبکه الجزیره، نهاد خودخوانده ریاستجمهوری سوریه اعلام کرد: «ابو محمد جولانی»، رئیسجمهوری خودخوانده این کشور در تماس تلفنی با «مسعود بارزانی»، رئیس حزب دموکرات کردستان، آخرین تحولات سوریه را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، جولانی مدعی شد که در این گفتوگو بر پایبندی دولت دمشق به حقوق ملی، سیاسی و مدنی کردها تأکید کرده است.
دفتر جولانی همچنین اعلام کرد: بارزانی ضمن استقبال از توافق جامع میان سوریه و نیروهای دموکراتیک (قسد)، بر ضرورت اجرای کامل این توافق بهگونهای که ثبات سوریه را تضمین کند، تأکید کرده است.
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