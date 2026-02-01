حمایت تاجرنیا از نظری جویباری پس از شدت گرفتن انتقادات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با انتشار بیانیه ای خطاب به هواداران این تیم اعلام کرد:

«در فضای فوتبال، قضاوت درباره مدیران نباید اسیر موج‌های مقطعی، هیجانات رسانه‌ای و واکنش‌های احساسی شود. اگر بناست درباره عملکرد یک مدیر صحبت کنیم، انصاف، جامع‌نگری و توجه به شرایط واقعی تصمیم‌گیری، حداقل انتظار است.

در ابتدای فصل، زمانی که باشگاه استقلال موفق شد چند بازیکن خارجی معتبر را جذب کند، فضای عمومی باشگاه، رسانه‌ها و هواداران سرشار از امید ، جاه طلبی و رضایت بود. همان تصمیم‌هایی که امروز محل مناقشه شده‌اند، در آن مقطع به‌عنوان نشانه‌ای از جسارت، و تلاش برای بازگرداندن استقلال به مسیر رقابت جدی، مورد استقبال قرار گرفتند.

بخش قابل‌توجهی از این اقدامات، حاصل مدیریت و پیگیری‌های آقای علی نظری مدیرعامل وقت باشگاه بود. اکنون اما، تمرکز بر یک بند مشخص از یک قرارداد و برجسته‌سازی عددی خاص از جمله مبلغ تعیین‌شده برای فسخ قرارداد یکی از بازیکنان بهانه‌ای شده برای هجمه به باشگاه و شخص مدیرعامل پیشین این در حالی است که قراردادهای حرفه‌ای فوتبال، به‌ویژه در بازار بازیکنان خارجی، همواره تابع شرایط پیچیده‌ای از جمله زمان، محدودیت‌های حقوقی، وضعیت باشگاه، رقابت با سایر پیشنهادها و قدرت چانه‌زنی بازیکن و مدیربرنامه‌هاست.وجود بند فسخ یا تعهدات مالی سنگین، الزاماً به معنای خطای مدیریتی نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، نتیجه اجبار به انتخاب میان «ریسک معقول» و «از دست دادن فرصت» است.

قضاوت درباره چنین تصمیم‌هایی، بدون در نظر گرفتن بستر واقعی آن، نه تحلیل فنی است و نه کمکی به اصلاح مسیر باشگاه می‌کند.مسئله مهم‌تر این است که تداوم این نوع برخوردهای احساسی، بزرگ‌ترین مانع شکل‌گیری ثبات و آرامش در مدیریت فوتبال ایران است.

مدیری که بداند هر تصمیم او ممکن است ماه‌ها بعد، بدون توجه به شرایط زمان تصمیم‌گیری، به ابزار تخریب تبدیل شود، ناگزیر محافظه‌کار، کوتاه‌مدت و بی‌انگیزه خواهد شد؛ و این دقیقاً همان چیزی است که باشگاه‌های بزرگ از آن آسیب می‌بینند.

دفاع امروز من از تصمیم‌های آقای علی نظری، که وظیفه اخلاقی و مدیریتی بنده است، به معنای نفی نقد یا ادعای بی‌نقص بودن مدیریت ایشان ، اعضای هیئت مدیره و دیگر مدیران نیست. سخن بر سر ضرورت انصاف، عقلانیت و نگاه حرفه‌ای در ارزیابی عملکردهاست. تا زمانی که مدیریت فوتبال قربانی احساسات لحظه‌ای شود، نباید انتظار ثبات، پیشرفت و موفقیت پایدار داشت.»

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال که تا سال 2027 با آبی ها قرارداد دارد می تواند در پایان فصل جاری با پرداخت 500 هزار دلار از جمع شاگردان ساپینتو جدا شود و همین موضوع باعث شده تا هواداران این تیم نسبت به جدایی احتمالی یکی از مُهره های تاثیرگذار تیم خود نگران باشند.