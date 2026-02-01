به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، بعد از ظهر یکشنبه در دیدار حاج ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه شهرستان پاوه و جمعی از علمای اهلسنت منطقه اورامانات، که به مناسبت چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، از هوشیاری علما و مردم این منطقه در مواجهه با حوادث و اغتشاشات اخیر قدردانی کرد.
وی با اشاره به تلاش گسترده دشمنان انقلاب اسلامی و رژیم صهیونیستی برای سوءاستفاده از ناآرامیهای اخیر، اظهار کرد: دشمن با بهکارگیری ابزارهای تبلیغاتی، جنگ رسانهای و عملیات روانی در پی آن بود که جوانان مناطق کُردنشین را از مسیر نظام و انقلاب اسلامی منحرف کند، اما حضور میدانی و روشنگرانه ائمه جمعه و جماعات، بهویژه ماموستا ملا قادر قادری، در کنار آگاهی و دیانت مردم اورامانات، این سناریوها را بیاثر ساخت.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه افزود: مردم این منطقه در این مقطع حساس، با صلابت، آرامش، پایبندی دینی و روحیه انقلابی کمنظیر، در برابر توطئههای دشمن ایستادند و اجازه ندادند کوچکترین ناامنی یا اختلالی در منطقه شکل بگیرد.
غفوری با قدردانی ویژه از نقشآفرینی علمای اهلسنت، تصریح کرد: حاج ماموستا ملا قادر قادری همواره محور وحدت، هدایت و انسجام اجتماعی در منطقه بودهاند و دیدگاهها و مواضع ایشان مورد توجه شخصیتهای برجسته، رهبر معظم انقلاب و محافل اثرگذار منطقهای قرار دارد.
وی با تبیین ماهیت واقعی حوادث اخیر، خاطرنشان کرد: در این وقایع، دشمن و عناصر وابسته، نهتنها امنیت کشور بلکه اصل دین اسلام را هدف قرار دادند که نمونههای آن در حمله به مساجد، حسینیهها و هتک حرمت قرآن کریم آشکار بود، اما مردم با رفتار هوشمندانه خود نشان دادند هیچ نسبتی با آشوبگران و گروههای تروریستی ندارند.
امام جمعه کرمانشاه در ادامه گفت: نظام سلطه و سرمایهداری حاکم بر آمریکا با صرف هزینههای کلان و سازماندهی مزدوران خود، بهدنبال اجرای سناریوهای خشن، کشتهسازی و نسبتدادن این جنایات به جمهوری اسلامی ایران بود، اما هوشیاری مردم و علما موجب شد این طراحیها بهطور کامل با شکست مواجه شود.
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