محکومیت دوباره باشگاه ها از سوی کمیته تعیین وضعیت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت محمد عنایتی از باشگاه پاس همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۸ میلیون و ۹۴۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت امیرحسین امانی پور از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۷۱ میلیون و ۴۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان حکم به بی‌حقی صادر کرد.

*با توجه به شکایت حسین قربانی از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.