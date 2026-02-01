  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

محکومیت دوباره باشگاه ها از سوی کمیته تعیین وضعیت

محکومیت دوباره باشگاه ها از سوی کمیته تعیین وضعیت

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت در پی شکایت بازیکنان فوتبال منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت محمد عنایتی از باشگاه پاس همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۸ میلیون و ۹۴۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت امیرحسین امانی پور از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۷۱ میلیون و ۴۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان حکم به بی‌حقی صادر کرد.

*با توجه به شکایت حسین قربانی از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

کد مطلب 6736993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها