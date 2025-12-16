اسماعیلیان:مدیریت آب در مشهد کاملاً هوشمند و الکترونیکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسماعیلیان در جریان بازدید هیئت اعزامی وزارت آب عراق از تأسیسات آب و فاضلاب مشهد ضمن تشریح وضعیت آب دومین کلانشهر ایران اظهار کرد: طی سالیان گذشته اقدامات ویژه ای در حوزه مدیریت توزیع و مصرف آب در این شهر انجام شده و کماکان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: مدیریت آب در مشهد کاملاً هوشمند و الکترونیکی است و تأسیسات آبی این شهر اعم از ۶ هزار کیلومتر شبکه، ده‌ها مخزن ذخیره و سایر تأسیسات به صورت الکترونیکی مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به مشترکات فرهنگی و مذهبی دو کشور ایران و عراق اظهار کرد: بسیاری از پیمانکاران اجرای پروژه‌های آب در کشور عراق ایرانی هستند و ارتباط و تعامل خوب و مؤثری در این زمینه برقرار است.

در ادامه احمد کاظم عبدالله، مدیرکل استفاده از منابع آب وزارت آب عراق ضمن ابراز خرسندی از حضور در شهر مشهد و زیارت حرم هشتمین امام شیعیان حضرت رضا علیه السلام، هدف از این سفر را استفاده از تجارب موفق آبفای مشهد در حوزه پروژه‌های آب و تصفیه فاضلاب و انتقال آن به شهرهای بزرگ عراق دانست.

مدیرکل استفاده از منابع آب وزارت آب عراق با اشاره به شرایط مشابه آب و هوایی دو کشور ایران و عراق و بروز چالش‌های مشابه از جمله خشکسالی و از دست رفتن منابع آبی بیان کرد: شرایط اقتصاد مقاومتی و اتکا به توان داخلی در ایران و اختصاصاً در حوزه آب و فاضلاب مشهد سبب شده تا در این شهر بین المللی شاهد دستاوردهای مهمی در حوزه استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا باشیم.

وی همچنین بر انتقال تجربیات آبفای مشهد تاکید کرد و گفت: استفاده از آب در کلانشهر مشهد بسیار دقیق، پیشرفته و مثال زدنی است و انتقال این موارد به کشور عراق می‌تواند بسیار راه گشا باشد چرا که در حال حاضر بسیاری از شهرهای بزرگ این کشور با چالش‌های بزرگی همچون هدر رفت و سرانه مصرف بسیار بالا، عدم هماهنگی بین میزان تولید و مصرف آب و آلودگی بخشی از منابع آبی مواجه هستند.