مظفری: آبرسانی به ۱۷۷ روستا یکی از اثرگذارترین اقدامات خدمت‌رسانی است

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: پروژه آبرسانی به ۱۷۷ روستای خراسان رضوی اقدامی مؤثر، ضروری و راهبردی بوده و ادامه این مسیر نیازمند مدیریت صحیح منابع آبی و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح چهارشنهب در مراسم بهره برداری از پروژه آبرسانی به ۱۷۷ روستای استان خراسان رضوی با قدردانی از تلاش مجموعه سپاه، مدیران اجرایی و جهادی استان در اجرای طرح‌های آبرسانی، اظهار کرد: پروژه آبرسانی به ۱۷۷ روستای استان اقدامی مؤثر، ضروری و راهبردی بوده و ادامه این مسیر نیازمند مدیریت صحیح منابع آبی و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

استاندار خراسان رضوی این طرح را «اقدامی مؤثر و ارزشمند» برای خدمت‌رسانی به مردم عنوان کرد و از تلاش تمامی دستگاه‌ها، مدیران اجرایی و نیروهای جهادی تقدیر کرد.

وی با اشاره به همراهی و نقش‌آفرینی سردار اشعری و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) گفت: این همدلی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های جهادی، یکی از توفیقات مهم استان در دوره اخیر بوده و ثمره آن امروز در خدمت‌رسانی گسترده به روستاهای محروم مشاهده می‌شود.

مظفری با بیان اینکه مسئله آب یکی از جدی‌ترین چالش‌های استان است، افزود: آبرسانی به روستاها اقدامی اجتناب‌ناپذیر است اما مهم‌تر از انتقال آب، مدیریت درست منابع و جلوگیری از افت آبخوان‌هاست. امروز مشهد و بخش‌های وسیعی از استان با شرایط سختی مواجه‌اند و لازم است با نگاه بلندمدت و علمی برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: مردم نیز باید در مصرف آب همراهی جدی داشته باشند و مدیران اجرایی موظفند پروژه‌های کلیدی حوزه تأمین و ذخیره‌سازی آب را با سرعت و دقت پیگیری کنند.

وی با اشاره به ریشه تاریخی توجه نظام به توسعه روستاها گفت: از ابتدای انقلاب تا امروز، یکی از راهبردهای اصلی، توجه به مناطق روستایی بوده و آمارها نشان می‌دهد شبکه گسترده زیرساختی ایجادشده در روستاهای ایران در دنیا بی‌نظیر است.

مظفری همچنین از نقش مجموعه سپاه پاسداران در اجرای کم‌هزینه پروژه‌های آبرسانی قدردانی کرد و افزود: سپاه با تمام امکانات انسانی و فنی خود در کنار دولت قرار گرفته و این همکاری یک نعمت بزرگ است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به افزایش صددرصدی اعتبارات حوزه آب استان اظهار داشت: با وجود محدودیت منابع، تمرکز ما بر اجرای کامل پروژه‌های آبرسانی است و جلسات منظم برای مدیریت چالش آب در استان برگزار می‌شود.

وی تشکیل مجامع خیرین حوزه آب را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: این مشارکت مردمی، روند اجرای فازهای بعدی طرح را شتاب خواهد داد.

مظفری با اشاره به جمعیت بالای زائرپذیر مشهد افزود: خراسان رضوی علاوه بر جمعیت خود، خدمت‌رسان زائران امام رضا (ع) است و این موضوع ضرورت توجه بیشتر به مدیریت منابع آب را دوچندان می‌کند.

