به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح چهارشنهب در مراسم بهره برداری از پروژه آبرسانی به ۱۷۷ روستای استان خراسان رضوی با قدردانی از تلاش مجموعه سپاه، مدیران اجرایی و جهادی استان در اجرای طرحهای آبرسانی، اظهار کرد: پروژه آبرسانی به ۱۷۷ روستای استان اقدامی مؤثر، ضروری و راهبردی بوده و ادامه این مسیر نیازمند مدیریت صحیح منابع آبی و برنامهریزی بلندمدت است.
استاندار خراسان رضوی این طرح را «اقدامی مؤثر و ارزشمند» برای خدمترسانی به مردم عنوان کرد و از تلاش تمامی دستگاهها، مدیران اجرایی و نیروهای جهادی تقدیر کرد.
وی با اشاره به همراهی و نقشآفرینی سردار اشعری و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) گفت: این همدلی میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای جهادی، یکی از توفیقات مهم استان در دوره اخیر بوده و ثمره آن امروز در خدمترسانی گسترده به روستاهای محروم مشاهده میشود.
مظفری با بیان اینکه مسئله آب یکی از جدیترین چالشهای استان است، افزود: آبرسانی به روستاها اقدامی اجتنابناپذیر است اما مهمتر از انتقال آب، مدیریت درست منابع و جلوگیری از افت آبخوانهاست. امروز مشهد و بخشهای وسیعی از استان با شرایط سختی مواجهاند و لازم است با نگاه بلندمدت و علمی برای آینده برنامهریزی کنیم.
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: مردم نیز باید در مصرف آب همراهی جدی داشته باشند و مدیران اجرایی موظفند پروژههای کلیدی حوزه تأمین و ذخیرهسازی آب را با سرعت و دقت پیگیری کنند.
وی با اشاره به ریشه تاریخی توجه نظام به توسعه روستاها گفت: از ابتدای انقلاب تا امروز، یکی از راهبردهای اصلی، توجه به مناطق روستایی بوده و آمارها نشان میدهد شبکه گسترده زیرساختی ایجادشده در روستاهای ایران در دنیا بینظیر است.
مظفری همچنین از نقش مجموعه سپاه پاسداران در اجرای کمهزینه پروژههای آبرسانی قدردانی کرد و افزود: سپاه با تمام امکانات انسانی و فنی خود در کنار دولت قرار گرفته و این همکاری یک نعمت بزرگ است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به افزایش صددرصدی اعتبارات حوزه آب استان اظهار داشت: با وجود محدودیت منابع، تمرکز ما بر اجرای کامل پروژههای آبرسانی است و جلسات منظم برای مدیریت چالش آب در استان برگزار میشود.
وی تشکیل مجامع خیرین حوزه آب را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: این مشارکت مردمی، روند اجرای فازهای بعدی طرح را شتاب خواهد داد.
مظفری با اشاره به جمعیت بالای زائرپذیر مشهد افزود: خراسان رضوی علاوه بر جمعیت خود، خدمترسان زائران امام رضا (ع) است و این موضوع ضرورت توجه بیشتر به مدیریت منابع آب را دوچندان میکند.
